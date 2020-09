Dos comisiones de la Legislatura en cuarentena

Desde Santa Fe

La mitad de la comisión bicameral de Acuerdos quedó aislada esta semana después de una entrevista con la fiscal regional María Eugenia Iribarren y sus colegas de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en las oficinas del Senado en Rosario, en la que participó la diputada Lionella Cattalini, quien dio covid positivo al día siguiente. Los cinco diputados que participaron en la audiencia: el jefe del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías, el presidente del bloque radical, Maximiliano Pullaro, y sus pares Fabián Bastía (UCR), Gabriel Chumpitaz (Pro) y Nicolás Mayoraz fueron informados que deberán tomar precauciones. “Cuando Cattalini me avisó, me recluí en mi domicilio. No tuve contacto estrecho con ella, pero por las dudas me aislé”, dijo Mayoraz a Rosario/12. Las autoridades del Senado recomendaron a los otros cuatro legisladores hacer lo mismo. La fiscal Iribarren dijo que ellos tampoco tuvieron “contacto estrecho” con Cattalini, consultaron con sus “referentes por los protocolos y no tuvimos que tomar ninguna medida”, explicó. Ayer, la situación en la Legislatura era compleja: tres diputados con coronavirus (Cesira Arcando, Julián Galdeano y Cattalini), trece legisladores aislados (ocho de la comisión de Asuntos Laborales y cinco de la bicameral de Acuerdos). Más, un asesor del presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, el abogado Lautaro Dentone, que también es covid positivo.

La comisión de Acuerdos tuvo dos reuniones, primero con Iribarren y sus colegas Edery y Schiappa Pietra, y luego con los directivos de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Narvaja y Viviana O’Connell. Los diputados Farías, Pullaro, Bastía, Chumpitaz y Mayoraz estuvieron presentes en las dos entrevistas, mientras que Cattalini sólo en la primera. Los demás integrantes del pleno (cuatro senadores y el diputado Leandro Busatto) participaron de manera remota y el diputado Gabriel Real zafó de la situación porque a último momento cambió de agenda. El Senado informó que dos empleados que asistieron a la comisión de Acuerdos en las reuniones del martes en Rosario también están aislados.

Mayoraz dijo que se enteró que Cattalini era covid positivo por un llamado de su colega: “Cuando ella me avisó, me recluí en mi domicilio, donde estoy desde el jueves, sin síntomas. No tuve contacto estrecho con ella, pero por las dudas me aislé. Creo que todos se aislaron. Farías seguro, con el resto no hablé”.

Chumpitaz dijo que él tampoco “tuvo contacto estrecho” con Cattalini y pidió chequear “toda la información en la Legislatura o en la comisión de Acuerdos para que no nos equivoquemos y no generar errores". "Personalmente, no tengo ningún problema, ni síntomas, contacto estrecho con nadie”, aclaró.

La fiscal Iribarren también estaba al tanto de la situación. “No tuvimos ningún contacto” con Cattalini. "Sabemos sí que participó” en la audiencia pero ella estaba sentada con los diputados y nosotros (con los fiscales Edery y Schiappa Pietra) en otro sector del despacho, frente a la cámara, por el zoom”, donde participaban los senadores y Busatto. “Cattalini se retiró antes. Así que no tuvimos ningún contacto. Consultamos a nuestros referentes (en el Ministerio Público) por los protocolos y no tuvimos que tomar ninguna medida”, dijo la fiscal a este diario.

Ayer, Diputados ratificó los casos de covid positivo. Tres diputados: Arcando, Galdeano y Cattalini y el abogado Dentone, que es asesor de Lifschitz y patrocinó al ex gobernador y a Pullaro en acciones judiciales. La Cámara trabaja con otra asesora de Lifschitz, la ex ministra de Salud, Andrea Uboldi, “en el seguimiento personalizado de cada caso, el aislamiento de aquellos que han tenido contacto estrecho y en permanente vínculo con las autoridades sanitarias".