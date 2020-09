La ciudad y las restricciones

El intendente Pablo Javkin firmará en las próximas horas el decreto por el cual la Municipalidad adhiere a la normativa provincial que estableció las nuevas restricciones para el sur provincial por 14 días. En el mismo se establecerán oficialmente las actividades prohibidas y las que se encuentran habilitadas, con sus respectivos horarios de funcionamiento. Si bien algunas disposiciones ya fueron adelantadas, habrá novedades, como la suspensión de los carriles exclusivos y el estacionamiento medido. Además, se intensificarán los controles en comercios y en los espacios públicos, como así también se exigirán a los automovilistas los permisos de circulación.

Si bien el viernes por la noche el gobierno provincial dio a conocer las restricciones que regirán durante las próximas dos semanas para aplanar la curva de contagios, ahora el municipio debe oficializarlas mediante la adhesión al decreto provincial, determinando un marco normativo específico para la ciudad. De esa manera, hoy se publicará en el Boletín Oficial el decreto municipal que buscará despejar todas las dudas, dejando en claro cómo será el funcionamiento de la ciudad por los próximos 12 días.

En ese sentido, se especificarán cada una de las actividades habilitadas con sus respectivos horarios y modalidades de funcionamiento, como así también aquellas que se mantendrán prohibidas. Muchas ya fueron dadas a conocer a través de redes sociales pero este diario pudo averiguar que también se anunciará la suspensión del funcionamiento del estacionamiento medido y de los carriles exclusivos durante 14 días, como ya había ocurrido al comienzo del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio.

De todas maneras, estas medidas están vigentes en la ciudad desde el sábado y, más allá de algunas excepciones, el nivel de acatamiento durante el fin de semana fue alto. Así lo aseguró la secretaria de Control y Convivencia de la Municipalidad, Carolina Labayru, quien explicó a Rosario/12 que durante el sábado los comerciantes del centro respetaron las nuevas disposiciones desde temprano y solamente tuvieron que labrar algunas actas en locales barriales.

Por otra parte, ayer los controles se focalizaron en los espacios públicos, en donde no se vieron grandes aglomeraciones de personas. "Los parques no estuvieron colmados de gente a pesar del día soleado. La gran mayoría de las personas circulaba y a los que intentaron sentarse o acampar se les explicó de buena manera que no se podía", mencionó la funcionaria. El caso más resonante fue una intervención en el Skate Park de Puerto Norte, en donde se encontraban cerca de 50 jóvenes andando en patineta y bicicleta, a quienes que se los invitó a retirarse.

Una situación similar ocurrió con las denuncias por ruidos molestos, que si bien hubo varias durante el fin de semana, la gran mayoría no se pudieron constatar. "Hubo cuatro o cinco que se fue hasta el lugar y no se escuchaba música desde la calle, mientras que en los casos en los que se pudieron constatar ruidos molestos se les hizo bajar la música porque no se trataba de fiestas ni reuniones clandestinas", aclaró Labayru.

Los controles continuarán durante esta semana haciendo hincapié en los centros comerciales, con patrullajes y con agentes a pie que realizarán inspecciones en los comercios. Además, se llevarán a cabo controles de tránsito para verificar los permisos de circulación. "Habrá puntos fijos para controlar los vehículos con agentes de tránsito y la policía en las zonas con mayor circulación vehicular y otros que irán rotando diariamente", adelantó la funcionaria municipal.