Sin sorpresas

No me interesa parecer cínico ni irónico las circunstancias no lo permiten tampoco yo me lo permito.



Ahora bien, la sociedad en la que vivimos y en la que predomina desde hace décadas el más cerril egoísmo, expandido por todas las clases sociales, no es otra cosa que la consecuencia directa del terror cívico militar empresarial y eclesial sembrado a fuerza de fusilamientos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas de miles de seres humanos.

El pacto de impunidad continúa, y a quien tenga dudas le digo que piense en los capitalistas que vienen acumulando históricamente con esa metodología.

La máscara democrática no puede ocultar el verdadero rostro de un sistema de muerte. Los rituales patrióticos son celos que pretenden ocultar las diferencias de clases.

Riquezas amasadas sobre la pobreza. Más todavía la pobreza como negocio "filantrópico" de fundaciones, ONG y hasta cultos religiosos.

¿Por qué sorprenderse de la indolencia de la clase media, del desparpajo de la burguesía?

¿Acaso las pestes son portadoras de bondad?

Nada de eso. Lo que ocurre es que en las emergencias también emerge lo soterrado, las miserias y los miserables.

Una vez más las máscaras se caen una a una: en las relaciones laborales con creciente sobreexplotación, en el sistema educativo con el triunfalismo virtualista y excluyente, en los altos niveles de violencia institucional y alienación social.

La crisis no es solo es sanitaria o económica; es la crisis de un sistema.

Dilemas y encrucijadas. La lucha de clases no se suspende por pandemia. Y no vamos a renunciar a la lucha para complacer a los opresores y a los explotadores.

Carlos A. Solero