Evalúan reconvertir el IFE en un plan de capacitación para el empleo de jóvenes

En dos semanas finaliza la tercera entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el gobierno nacional analiza cuál será el destino que le otorgará al programa. Una de las posibilidades que evalúa el gabinete económico es reconvertirlo en un plan dirigido a promover el empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años.

La intención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es que el plan continúe durante el próximo mes bajo las mismas condiciones, un desembolso de 10 mil pesos para casi 9 millones de beneficiarios, y a partir de ahí diseñar un nuevo esquema para reconvertirlo.

En ese sentido, el fin de semana, la titular de Anses, Fernanda Raverta, brindó algunas pistas. Señaló que “a partir de los 18 y hasta los 24 años, los argentinos tienen que optar por formarse para el trabajo, con una profesión o terminando sus estudios obligatorios. Me gusta pensar que vamos a hacia una Argentina donde esa franja etaria tiene que estar cubierta”.

Asimismo, explicó que existe "una renta universal para los menores de 18 años y para los mayores de 60 y 65 años", pero que dentro de los 28 millones de argentinos que tienen entre 18 y 65 años "hay un porcentaje de personas a las que les va a costar más incorporarse". "Ahí tenemos que pensar una política pública”, expresó Raverta.

La población a la que hacer referencia la titular de la ANSES sería de 2,5 millones personas que cobran el IFE y tienen entre 18 y 24 años.

En la reunión del gabinete Económico, encabezada por Santiago Cafiero la semana pasada, el IFE fue un tema central. Durante el encuentro Raverta destacó que aunque no haya finalizado el cronograma de pagos de la última entrega, el impacto del mismo se pudo ver “en los comercios de proximidad, en la economía local y en el consumo de las familias”.

A su vez, aseguró que “la crisis económica que vivimos en estos últimos 4 años dejó a millones de argentinos afuera de la posibilidad de trabajo y salario digno. Nosotros vamos a trabajar para incorporar a todos, porque no hay una Argentina que se desarrolle sin que se desarrollen sus familias y no hay familias que se desarrollen si no hay una política de Estado que desarrolle a la Argentina”.

Por su parte, Mercedes D Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, marcó la limitación de que el IFE se extienda por tiempo indeterminado: "Por ahora persiste, aunque es un esfuerzo fiscal gigantesco porque es casi un punto el PBI".