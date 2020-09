Ministra con coronavirus

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia Silvina Frana decidió ayer aislarse durante los próximos 15 días porque el domingo internó a su padre por una bronco aspiración, por protocolo lo hisoparon y el lunes le anunciaron que “dio positivo de covid”. Al primero que llamó fue al gobernador Omar Perotti para informarle la situación, dijo que ella no tiene síntomas y por lo tanto no es necesario que se realice un hisopado. “Debo aislarme” dos semanas, pero “seguiré trabajando con el equipo” de su cartera “sin resentir la marcha de todas las obras que tiene en la provincia”. “Tenemos que cumplir acciones para cuidarnos porque sino no habrá sistema de salud que resista”.