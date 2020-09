Retocaron decreto

El gobernador Omar Perotti dispuso ayer dejar sin efecto las restricciones a los comercios minoristas que realicen ventas que no requieran contacto personal con clientes, y a la actividad de los registros de escribanos, medida que alcanza a los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López y que habían sido anunciadas el viernes pasado. A través del decreto 0950/20, se dispuso que esta suspensión de actividades no alcance a “la venta de mercaderías ya elaborada de comercios minoristas de rubros esenciales y no esenciales a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio”. La entrega debe realizarse cumpliendo “los productos con la utilización obligatoria de elementos de protección de nariz, boca y mentón”. También se excluye a la actividad notarial, cuando la misma "se encuentre limitada exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades y servicios calificados como esenciales en la emergencia”.