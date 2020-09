De una mamá a otra

Ada Rizzardo, la mamá de María Soledad, expresó su solidaridad con la mamá de Facundo Castro y le pidió que no "claudique" ni "tenga miedo" en su búsqueda de la verdad y pedido de Justicia. Dijo que acompaña "a todas las madres que pierden a sus hijas o hijos" y dijo que siente "tristeza" al ver los casos que ocurren en todo el país. "Hoy me toca desearle un consuelo grande y enviarle mucha fuerza a la mamá de Facundo", dijo Ada. "Yo sé que la resignación a una mamá no le puedo pedir, porque no hay ninguna para una madre, porque la herida queda para siempre, para toda la vida".