Cristina Kirchner: "Vos decidís dónde querés estar, en la foto del diario de mañana o en la historia"

"Acabo de ver este video y quiero compartirlo. Hace 10 años, la juventud convocaba al Luna Park para escuchar a Néstor. Él no pudo hablar… tres días antes fue intervenido quirúrgicamente. Me tocó a mí dirigirme a esos miles de jóvenes que agitaban banderas con alegría y en paz", tuiteó la vicepresidenta.



En el video, lleno de imágenes de ese encuentro del 14 de septiembre de 2010, la vicepresidenta dijo: "Elegir entre tu foto del diario de mañana o elegir tu lugar en la historia. La televisión son dos minutos y no podés hablar más porque viene el corte comercial", arengó a miles de jóvenes.

"La incorporación de miles de jóvenes que apostaron a la construcción de la democracia. El análisis debe ser frío, desapasionado para no equivocarnos. Porque donde tenemos que ser apasionados es en la ejecución de nuestra convicción y nuestros ideales", dijo.

En otro fragmento, aseguró: "Junto al derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, que se construye todos los días y en todos los campos. Y creo que también debe ser uno de los objetivos de esta juventud, la equidad y la igualdad. Seguir avanzando, seguir avanzando, seguir profundizando".

"Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. A levantar esa consigna fuerte, a transformarse en un multitudinario colectivo que recorra el país, que vaya ahí donde se necesite una mano solidaria es el mejor testimonio que podemos dar de nuestro compromiso para saber que cada lugar que no ocupa el compañero que tiene objetivos, que cada lugar donde no está la compañera que quiere tender la mano solidaria al otro es posible que lo ocupe alguno al que sólo le interese su destino personal", continúó. Y finalizó con la siguiente frase: "Yo ya fui, hermano. Es para ustedes. Ustedes son el futuro, hermano. Ustedes tienen que agarrar las banderas y llevarlas adelante. Yo también los quiero mucho, no saben cuánto. Es como si hubiera miles que ya no están ni van a estar. Están en la cara de todos ustedes".

En el acto se ve la cara de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.