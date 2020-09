Sergio Berni volvió a la carga: "Había policías bajo los efectos de las drogas y el alcohol" 

El conflicto salarial de la Policía Bonaerense abrió muchos interrogantes. "Nunca se rompió la cadena de mandos", aseguró el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Sin embargo, denunció que "había gente armada, bajo efectos de drogas, alcohol y con gente infiltrada, podía terminar en cualquier cosa. Lo podría haber resuelto en minutos con la Infantería, pero podía terminar con muertos". El médico militar apuntó contra las policias locales al señalar que se trataba de "una policía anárquica. Entró lo que venía, no se hizo un reclutamiento. Muchas veces se los reclutó como si fuera un plan social".

"La protesta fue hecha por unos pocos policías locales", destacó el funcionario y agregó que "nunca puso en riesgo la institucionalidad”. Fueron tres días en los que un grupo de policías se concentró frente a la sede del ministerio de Seguridad provincial, pero también frente a la casa de gobernador, Axel Kicillof, y de la Quinta Presidencial en Olivos. Berni dirigió sus críticas hacia las policías locales, que funcionan en los municipios. "A este tipo de fuerza pertenece (el oficial de la bonaerense, Luis) Chocobar: seis meses de entrenamiento, le dan una pistola y lo sacan a la calle. No se puede tener una persona así sin ningún tipo de control en la calle. Durante todos estos años no fueron controlados. No tienen cadena de mando", dijo en relación con el oficial que acribilló por la espalda a un ladrón cuando ya no representaba un peligro y fue recibido por el ex presidente Mauricio Macri durante su mandato.

En medio del análisis que hacía sobre su gestión antes y durante la protesta, el ministro señaló que "siempre le ofrecí el manejo de Asuntos Internos de la fuerza al sector de derechos humanos, porque me parecía que estaba bien. Ninguno aceptó. No aceptaron porque hay que trabajar. Porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos que los que viven del Estado, dando charlas, viajando", sostuvo en declaraciones al programa #RM que conduce en América 24 Romina Manguel aunque no especificó a qué organismos les habría ofrecido el cargo.

Con su habitual verba inflamada, el funcionario destacó que "ese sector es puro blabla. No se comprometieron cuando le ofrecimos que pusieran en práctica todo lo que dicen sobre la Policía bonaerense. Cualquier persona que trabaja en organismos de derechos humanos cobra cinco o seis veces más".

Finalmente Berni afirmó que se consideraba "un peronista al que le gusta dar trabajo y no planes", a la vez que negó que haya presentado su renuncia durante el conflicto, ni que se la haya pedido el gobernador o algún funcionario.