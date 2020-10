Respuesta de los organismos de Derechos Humanos a Sergio Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a encender una nueva polémica, esta vez tras sus declaraciones contra el colectivo de derechos humanos, que generaron un amplio arco de repudios. Luego de que los acusara de no querer trabajar y de ser "puro blabla", organismos de derechos humanos salieron a recordarle "que la exposición mediática no reemplaza a la gestión", y a recomendarle "abocarse a los temas que atañen a su cartera", sin dejar de señalarle el "inaceptable" reclamo policial frente a la quinta presidencial, y la desaparición de Facundo Castro. Junto a la tajante reacción social, el gobernador Axel Kicillof intervino y Berni debió pedir disculpas.

"Ese sector es puro blabla. No se comprometieron cuando le ofrecimos que pusieran en práctica todo lo que dicen sobre la Policía Bonaerense. Cualquier persona que trabaja en organismos de derechos humanos cobra cinco o seis veces más, viaja por todos lados, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 4 de la tarde, whisky de por medio. Ninguno está acostumbrado a estar en la oficina a las 7 de la mañana trabajando", se había despachado Berni el domingo en diálogo con Romina Manguel en A24.

Estas expresiones causaron un fuerte rechazo, y el colectivo de derechos humanos salió a responderle con un duro comunicado: "Los organismos, que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia", sostuvieron en una carta firmada por las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

"Ofenden nuestra historia y nuestra lucha", denunciaron los organismos, y le pidieron a Berni que se "ocupara de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país". "Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro", señalaron, por último.



Al rechazo se sumaron organizaciones de izquierda y referentes del mismo espacio al que pertenece el ministro de Seguridad bonaerense. "Quiero transmitirle al ministro de Seguridad mi repudio por sus recientes dichos. Los organismos de derechos humanos vienen trabajando incansablemente desde hace más de 44 años. Nuestras Madres y Abuelas salieron a enfrentar a la dictadura más salvaje de nuestra historia, impidiendo que se perpetúen el horror y la impunidad. No es momento de sobreactuar personajes, es momento de trabajar para sacar el país adelante", sostuvo la legisladora del Frente de Todos Victoria Montenegro, luego de expresarle su apoyo "al compañero Axel".

"Somos una organización autogestiva sin subsidios ni honorarios por conferencias. Vivimos de nuestro trabajo y en nuestro tiempo libre militamos sin retribución material alguna. Nuestro 'blabla' es la permanente denuncia de la represión estatal. Fuera Berni", le respondió en Twitter la referente de Correpi, María del Carmen Verdú. La Comisión Provincial por la Memoria publicó un flyer que sostiene: "Ni curro, ni bla bla. Los derechos humanos son patrimonio de la democracia".

No es la primera vez que las declaraciones de Berni en canales de televisión generan cruces en su espacio político, pero esta vez ocurrió luego de ser fuertemente cuestionado por su manejo de las protestas de la Policía Bonaerense. La reacción social fue fuerte e inmediata, Kicillof intervino y Berni tuvo que salir a pedir disculpas públicas ayer por la tarde. "No opinamos institucionalmente sobre dichos personales. Nuestra opinión institucional es un total compromiso con las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y trabajamos con los organismos desde nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", indicaron desde la gobernación a Página/12. "Tomamos las declaraciones de Berni como parte de su verborragia habitual", dieron por cerrado. También confirmaron que el Gobernador intercedió antes del pedido de disculpas de su ministro.

"Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer, sobre todo mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia", terminó publicando Berni a través de su cuenta oficial de Twitter. Si bien desde los organismos aclararon que no querían sumarse a la polémica - "es subirse al show de Berni", explicaron -, el pedido de disculpas no aplacó los ánimos. "No me gusta cuando dicen 'si alguien se sintió ofendido', como si el problema fuera del que se ofende y no del que agravia", sintetizaron.

Informe: María Cafferata.