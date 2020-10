Reclamo por el crimen de Trasante

Al cumplirse dos meses del crimen del ex concejal de Ciudad Futura, Eduardo Trasante, ayer se realizó un reclamo por su esclarecimiento frente a la sede de Gobernación. "Manifestamos nuestra preocupación porque no hay avances significativos en la investigación, y además entendemos que no está encontrando la trascendencia institucional que debiera tener", dijo la abogada de la familia, Gabriela Durruty. "A pesar de la escalada de violencia que viene sufriendo Rosario, entendemos que en algún momento hay que empezar un camino para desandar este entramado de impunidades, y el homicidio del Edu puede ser un momento bisagra", agregó. Por su parte, el concejal Pedro Salinas, titular de la Comisión de Seguimiento del Crimen, volvió a pedir que el gobernador Omar Perotti reciba a Carolina Leones, viuda del pastor asesinado. "Necesitamos que dé una señal", expresó.

Según Durruty, lo único que hay en la causa son los dos jóvenes imputados por los fiscales Matías Edery y Gastón Ávila, acusados de haber adquirido el auto robado con el que se movilizaron los asesinos del ex concejal. "Tienen una responsabilidad lateral, ya que lo único que se pudo comprobar tiene que ver con el traspaso del automóvil. Sí fue un aporte fundamental para el resultado, pero recién estamos empezando en ese sentido, hay responsabilidades importantes para dilucidar", consideró la abogada.

"Además, tenemos el tema del testigo falso, queremos averiguar quién lo mandó y por qué. Es un escándalo que esto haya ocurrido y no se haya investigado como corresponde, es una muestra más de los silencios que están rodeando el homicidio", agregó Durruty. Sobre los trascendidos que apuntan a un detenido en la cárcel de Piñero, donde Trasante realizó tareas pastorales hasta el año pasado, como la punta del hilo que podría desentrañar los motivos del crimen, la abogada dijo saber que hay teléfonos secuestrados y están siendo peritados en Buenos Aires. "Estamos esperando los resultados", indicó.

Por su parte, el concejal Salinas, titular de la Comisión de Seguimiento del Crimen, que en su primer día de funcionamiento recibió virtualmente a Leones, incorporada al Programa de Protección de Testigos, consideró que la constitución de la comisión fue "la única respuesta de la clase política a la altura de las circunstancias, en un hecho de una gravedad institucional inédita", pero que también el tránsito del trabajo de la comisión confirmó en la figura de Daniel Ferrero (el director provincial del Programa de Protección de Testigos que fue citado al Concejo pero no asistió) "el silencio de las autoridades provinciales".

El edil dijo estar preocupado porque el gobernador Omar Perotti no se compromete públicamente con el caso, a pesar que a las pocas horas del crimen de Trasante había manifestado su intención de recibir a Leones. "Después de ese día no tuvimos más noticias. Desde la comisión le enviamos una nota para que refrende la posibilidad de recibir a Carolina, y que en última instancia nos diga que no porque cree que su ministerio no puede garantizar la seguridad para que pueda ser recibida en Santa Fe o en Rosario. Pero que digan algo y den una señal", reclamó Salinas.

Durante el reclamo proyectaron sobre el frente de la sede de Gobernación la pregunta ¿Quién mató a Trasante?. "Es la pregunta que nos venimos haciendo y que necesitamos responder si queremos dejar de naturalizar las muertes y las mafias que las provocan en nuestra ciudad", señalaron desde Ciudad Futura.