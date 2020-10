Periodismo de "autor"

Qué indeseable es cierto periodismo que no le alcanza con ejercer el legítimo derecho a la crítica ( a veces despiadada), que también se permite inmiscuirse en un problema o carencia que es personal y no depende del autor: en este caso, el habla (ser tartamudo)

Me surge una ineludible analogía con el derecho penal de "autor" utilizado por los regímenes totalitarios o antidemocráticos: es decir, cuando no se incriminan conductas (derecho penal del acto) sino personalidades (derecho penal de autor). Se persigue penalmente por lo que supuestamente una persona es (vago, negro, pobre, homosexual) y no por lo que concretamente hace.

Marginar a las personas, estigmatizarlas, discriminarlas por el solo hecho de serlas y no por lo que hacen, es antidemocrático y peligroso: en el poder punitivo del Estado y en el Periodismo.

Oscar Manuel Blando