El ilusionista 

Martin trabaja de croupier en el casino durante la noche y durante el día se dedica a estudiar y a practicar magia con cartas. Junto a su amigo Rubio, un talentoso carterista, son habitués del local de magia de Mariana, donde se reúnen para hablar y practicar trucos. Una noche, en su recorrido por la escena local, conoce a Sofía, novia de un famoso ilusionista, de quien se enamora a primera vista. Con el paso de los días, el amor por ella cambia radicalmente su magia, transportándolo a un mundo que él creía utópico.

Así se presenta Giro de ases, otro de los estrenos de este año que llega a través de la pantalla de Cine.ar. Opera prima del periodista y crítico de cine, Sebastián Tabany, quien escribió el guión del film y lo co-dirigió junto a Fernando Díaz, esta comedia romántica fantástica cuenta con las actuaciones de Juan Grandinetti, Carolina Kopelioff, Romina Gaetani, Thelma Fardin y Lautaro Delgado Tymruk.

"Se me ocurrió presentar al público que no la conoce cómo es la comunidad mágica, los magos, los diferentes estilos, las internas. Hay trucos que se compran y hay gente que fabrica y que está peleada con determinado mago. En ese contexto de la comunidad mágica, quise insertar una historia", explicó Tabany en una entrevista con Página/12.

Además, el flamante realizador aclaró que "no quería hacer algo de género tipo drama", por lo que consideró que se trata de una historia de amor en la magia. "Es también un cuento de hadas porque no es una película realista en el sentido tradicional, no es costumbrista porque el cine argentino tiene muchas. No busca esa realidad que el cine argentino ya tiene", agregó Tabany.

