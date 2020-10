Lema dijo chau  

Las nuevas restricciones impuestas para acceder a moneda extranjera en el país genera consecuenias a las deterioradas finanzas de los clubes. En Newell's no pudieron hacer frente a la negociación para retener a Lema y ahora el club intenta hacerse de los fondos para evitar que quede libre Fabricio Fontanini, quien reclama una deuda en dólares desde noviembre.

La persepción de un 35 por ciento sobre la adquisición de dólares debilita la economía de los clubes y aleja del fútbol argentino a los jugadores de jerarquía. En Newell's, hasta la semana pasada, intentaron renovar el préstamo de Lema con Benfica, tras desestimar el juez que entiende en el Fideicomiso la opción de comprar su pase de dos millones de euros en cuotas. El contrato de Lema tiene un costo anual de 300 mil dólares. Misma cifra exigió Benfica para ceder su pase una temporada más. En la negociación, los leprosos ofrecián 95 pesos por cada dólar. Es decir más del valor del dólar oficial y por debajo del dólar que se expedía con pago de Impuesto País.

Esta oferta nunca sedujo a Benfica y al jugador. Y la negociación se frustró cuando se dieron a conocer las nuevas medidas que rigen en el país para acceder a la moneda extranjera. "Me despido con la frente en altoy tranquilo de cumplir los objetivos que había en un comienzo cuando no era fácil venir a jugar. Me despido de un gran grupo de compañeros y grandes jugadores, de un gran cuerpo técnico y de la gente con esa pasión tan particular que le da un plus a cada partido", escribió Lema en redes sociales, dando así su anuncio de la partida de Newell's.