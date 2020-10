Paro de municipales de 72 horas la semana próxima

Los trabajadores municipales nucleados en la Federación de Trabajadores Municipales (Festram) resolvieron convocar a un nuevo paro de 72 horas para la semana próxima. La medida de fuerza será martes 22, miércoles 23 y jueves 24 al rechazar la propuesta oficial, que consiste en sumas no remunerativas.

Antonio Ratner, secretario General del Sindicato de Municipales de Rosario, señaló: “Se analizó la propuesta que consiste en sumas no remunerativas, sumas en negro. En realidad no hubo mejoras, por lo tanto fue rechazada la propuesta”.

“Algunos intendentes están alineados con la idea del gobierno provincial de no abonar o no mejorar los salarios de los trabajadores. Las áreas de control no dan abasto, la falta de camas”, describió el colapso en ese sector, y añadió sobre la particularidad de Rosario: “El personal municipal de Salud no da más, es la única Municipalidad en Santa Fe que atiende la salud, 52 centros de salud, grandes hospitales y más de 5.000 trabajadores de Salud que paga el sueldo el municipio, no la provincia”.

Por su parte, Yamile Baclini, adjunta de los Municipales de Rosario, apuntó: “Estamos muy preocupados porque estamos atravesando ya el mes de septiembre y todavía no hemos logrado recomponer el salario de todas aquellas personas que hoy están prestando sus servicios desde que comenzó la pandemia”.

La medida de fuerza será sin asistencia a lugares de trabajo. Se garantizan guardias mínimas en Sectores de Salud y Seguridad.