Alberto Lugones: "No hay ninguna remoción de juez ni afectación de la estabilidad"

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, aseguró que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli dispuestos por el Senado y oficializados por el Poder Ejecutivo no suponen "ninguna remoción" de jueces ni "afectación de la estabilidad" constitucional.



"Acá no se tira ningún juez por la ventana, no hay ninguna remoción de juez ni afectación de la estabilidad", explicó Lugones en referencia a los magistrados que habían sido colocados por decreto del ex presidente Mauricio Macri y sin aval del Senado en la Cámara Federal porteña.

Esta medida fue dejada sin efecto por decisión de la Cámara alta y oficializada por el gobieno nacional a través de tres decretos. Por esta razón, los tres magistrados deberán regresar a los tribunales orales federales de los que son titulares en Comodoro Py y los tribunales de San Martín.



Lugones explicó en Radio 10 que los jueces "van a volver a su lugar, donde dieron examen, donde concursaron, donde fueron debidamente propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado", tal como indica la Constitución. "Van a seguir siendo jueces" porque no fueron removidos del cargo, resaltó.



"Seguramente van a estar los agoreros que siempre hablan demás diciendo, 'ahora el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner van a meter jueces por la ventana nuevamente'", evaluó el presidente del Consejo. Sin embargo, aseguró que se seguirán designando jueces "como corresponde", a fin de que a esos lugares "lleguen los mejores", sin decretos, por concurso y con los demás mecanismos que establece la Constitución.

El titular del Consejo de la Magistratura lamentó también que la noticia del rechazo de los traspasos irregulares de los jueces se presente en los diarios con "títulos catástrofes" donde "salen a decir lo que no es cierto". "Estas operaciones se hacen en los medios y en el ámbito del poder judicial también", afirmó.

El traslado de Bruglia, Bertuzzi y Casteli fue adoptado a instancias de una determinación del Consejo de la Magistratura que, por mayoría y al considerar irregulares los traslados dispuestos por decreto durante la gestión de Cambiemos, había rechazado esas subrogancias.

Este jueves, una vez promulgada por el Ejecutivo la decisión del Senado de rechazar esos traslados, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el cese de las subrogancias que ejercían los jueces.