De las películas del Mafici al nuevo álbum de The Flaming Lips

#AduanaParalela Los flasherazos The Flaming Lips publicaron su decimosexto álbum, American Head. Y hay más nuevos discos de coterráneos estadounidenses como el bluesman Fantastic Negrito (Have You Lost Your Mind Yet?), los psicodélicos The Bright Light Social Hour (Jude II) o la rockera alternativa Bully (SUGAREGG). También de los mexicanos Vaya Futuro (el disco conceptual El peso del mundo), de la freestyler chilena Ambar Luna (su EP debut, Carne) y de la dominicana Rita Indiana (Mandinga Times).



#Pantallazos El Festival de Cine de Puerto Madryn tendrá versión online con 150 películas y cortos, actividades para compartir en grupos de Zoom escolares, segmentos de temática ambiental, charlas y clases abiertas; todo del 19 al 29/9 a través de las plataformas de OctubreTV y del propio Mafici.

#EnUnCumple La Orquesta Escuela de Berisso festeja sus 15 años con presentaciones virtuales de sus 600 alumnxs, con distintas formaciones, como la de pibes y pibas de entre 6 y 14 años, o como la Sinfónica Juvenil, con músicxs de entre 12 y 22. El programa para este sábado 19/9 incluirá medleys de bandas sonoras de dibujos animados y clásicos de María Elena Walsh, todo desde su canal de YouTube.



#Cursos&Concursos Si te va escribir y tenés entre 20 y 40 años, el concurso de literatura Todos los tiempos el tiempo, de las fundaciones PROA y Bunge y Born repartirá premios de 300 mil pesos en categorías como guión, novela, dramaturgia, ficción, no ficción e infantil (hasta el 20/10). Si te va el mash-up de ciencia y arte, la convocatoria H2O del CC San Martín recibirá propuestas para obras virtuales y físicas, como instalaciones, mapping, fotografía o performance, entre otras (hasta el 15/10). Y si te va rapear, hasta el 30/9 podés participar en el concurso de freestyle digital de Unicef, contra el grooming, el cyberbulling y otras formas de abuso online, con Dozer y Tink como jurados.

#HacelaSimple Buenas noticias para tu playlist. Salió colaboración cordillerana con el simple Run Run Stop, del trapero chileno Polimá Westcoast en dueto con Duki. También hay nuevas canciones de los dreampoperos rosarinos Queridas (Víctima), del songwriter Lito Velazco (Paciencia), de 1000 Odios (Carcosa, aperitivo del álbum Placebo & terror), de los pampeanos Los Siberianos (La mentira trágica), de Santiago Diez (Todo el día) y del trío neuquino Ponele (Materializo).

#ElQueAbandonaNoTienePremio Si estás en modo estatuilla, los Premios Gardel tendrán gala virtual con Miranda!, Nicki Nicole, Louta, Marilina Bertoldi, Lisandro Aristimuño y Conociendo Rusia, entre otrxs (18/9 a las 22 por TNT), mientras que los Emmy celebrarán la industria seriéfila con favoritos de maratones como The Mandalorian, Stranger Things, Better Call Saul, Curb Your Enthusiasm, Ozark o Watchmen (20/9 a las 21 por TNT y TNT Series).