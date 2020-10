Los títeres cuentan lo suyo

Los títeres y los cuentos ya no están en las plazas ni en los escenarios públicos. Aislados también, buscan otras posibilidades. Hubo una experiencia virtual meses atrás, salió muy bien y ahora replica renovada. Esta es la apuesta de Cuentíteres en Primavera, el festival solidario que organizan las agrupaciones [email protected] [email protected], Moronao (Movimiento Rosarino de Narración Oral) y Asociación Argentina de Actores delegación Rosario.

Mañana a partir de las 18, la propuesta promete dos horas de títeres y cuentos, a través del programa #LaSeguimosEnVivo, que impulsa el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Cuentíteres en Primavera podrá verse en las pantallas de 5Rtv y el Canal de YouTube del Ministerio de Cultura.

“La verdad que es un desafío, somos un montón de personas, comunicarse y ponerse de acuerdo es más complicado, pero con el evento que hicimos en julio ya nos fuimos aceitando”, refiere Cecilia Piazza del Teatro de Títeres La Hormiga, integrante de [email protected] [email protected] “Las dos agrupaciones, [email protected] [email protected] y Moronao, somos amigas y hermanas, trabajamos de un mismo modo. Antes de la pandemia, sosteníamos ciclos de títeres en espacios públicos con el apoyo de la Municipalidad, pero con el aislamiento comenzamos a pensar en otras maneras de encontrarnos con el público. Fue así que surgió la idea de organizar un festival como único evento, que fuera más convocante. Esto se hizo en julio a través del Teatro La Comedia y con el apoyo de la Municipalidad. Y fue una muy buena experiencia”, continúa la titiritera.

La situación forzada descubre alternativas, si bien diferentes, al menos permeables al vínculo con el público. En este sentido, Piazza comenta sobre la modalidad de trabajo que los caracteriza: “Hemos trabajado con ciclos, y también hicimos por varios años una gira a localidades cercanas a Rosario, con apoyo de la provincia. Somos asociaciones con trabajadores organizados en conjunto y tenemos comisiones de trabajo. Lo que logramos hacer ahora, es posible por esta razón, gracias a la experiencia ganada al trabajar en forma colectiva. Decidimos reencontrarnos con el público, a pesar de que toda la gente de artes escénicas decíamos que no es lo mismo, que es más complicado. Pero pesó más la necesidad del reencuentro. La experiencia fue hermosa, sobre todo por el proceso de trabajo, porque nos pusimos a experimentar, probar escenas, grabarlas, editar y adaptar material que ya teníamos, y ver qué cosas se podían decir de otro modo. Fue una actividad placentera, porque también permitió descubrir que era el modo de estar en contacto otra vez, y nos fue muy bien”.

Con la primavera como umbral, la situación es propicia. No se podrá imitar el sol del parque o el calor del encuentro entre personas, pero las pantallas que proveen las redes compensan. Ahora con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del programa #LaSeguimosEnVivo, “vamos a presentar todo un material nuevo, donde no se repetirá nada de lo visto en el evento anterior. Vamos a ser alrededor de 30 personas trabajando, con diferentes grupos desarrollando lo suyo de manera individual para la creación de escenas. Hay también algo interesante: habrá dos escenas colectivas a través de videoconferencias. Una protagonizada por títeres y la otra por narradores. Estas escenas para nosotras son un hallazgo, porque a pesar de la distancia, logramos un trabajo colectivo, y descubrimos que se trata de un lenguaje particular, al que hay que buscarle la vuelta. El Zoom de títeres tratará sobre el tema de la isla, que nos tiene tan preocupades a todes. Es muy poético y visual, rescatando el valor de la naturaleza que tenemos cerca y a veces no hemos valorado tanto. Los presentadores de los diferentes momentos harán lo suyo desde su casa, para reforzar también el discurso sobre la necesidad de que debemos cuidarnos”, continúa Piazza.

Desde ya, el espectáculo es para niñes y toda la familia. Si bien de acceso libre y gratuito, incorpora la posibilidad de la gorra virtual, cuya información constará en las redes. A esto se le suman dos aspectos de interés: “A partir de los 300 pesos de aporte, se podrá participar de un sorteo, de sorpresas y regalos, que se va a transmitir en vivo desde la cuenta Facebook @Cuentíteres. Por otro lado, cada 10 mil pesos de recaudación, nos comprometemos a realizar una función a futuro, cuando la situación sanitaria lo permita, en escuelas, bibliotecas populares, merenderos y otros espacios socioculturales, como una devolución a la comunidad. A través del festival queremos evocar el hecho teatral, el encontrarnos para compartir. Es distinto. Pero estamos descubriendo algunas herramientas que están buenas, y que permiten adaptarse y aprovechar el tiempo para hacer otras cosas que antes no podíamos”, concluye.