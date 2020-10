Un acuerdo con beneficios para unos y otros

La pelea por el pase de Federico Martínez encontró en las últimas horas un giro inesperado. Los clubes que disputan su pase, Central para retenerlo, Independiente para contratarlo, llegaron a un principio de acuerdo para trasladarle a Liverpool de Uruguay, dueño de su ficha. Los de Avellaneda están dispuestos a pagar la deuda de los canayas y ofrecen además ceder a Arroyito a Cristian Chávez. El lunes se espera confirmación de la negociación y los auriazules se desprenderían además del juicio que les inicio el club de Uruguay por no cumplir el contrato de compra.

Con solo dos buenos partidos de presentación en Central, en marzo pasado, Martínez se ganó el lugar de promesa en el plantel de Central. Pero el club nunca pagó las tres cuotas de su pase, ni la primera, y Liverpool de Uruguay inició demanda a los canayas en FIFA que anticipa un aumento del rojo en dolares de los auriazules por el reclamo.

Ante el conflicto legal, apareció el interés de Independiente por el jugador. Central, dueño de los derechos federativos a pesar de que no pagó su ficha, resistió el embate de los rojos. En Arroyito asumen que sostener al jugador para la próxima temporada sin pagar será imposible e intentaron iniciar renegociación con los uruguayos. Los directivos de Liverpool son inflexibles –se caracteriza el club por la intransigencia a la hora de renegociar a sus futbolistas– y Central quedó aún más debilitado, dado que de negarse a ceder el pase del volante, el club se encamina a perder una demanda que hará obligarlo a pagar en fecha próxima y asumir además los costos del juicio.

En este contexto, Independiente dejó de ser un actor pasivo y en vez de dejar que decante la desvinculación de Martínez en Central se ofreció como parte de la solución en la negociación y acaparó la atención de los canayas.

El Rojo de Avellaneda propuso pagar la primera cuota vencida de los canayas, por un monto de 250 mil dólares, y abonar el resto del pase en términos similares al contrato que Liverpool firmó en enero con los auriazules. Para Central el beneficio es que el club uruguayo se compromete a retirar la demanda ante los canayas, pedido que Independiente elevó como condición y los charrúas aceptaron. Pero además, el Rojo le ofrece a Central ceder a préstamo el Cristian Chávez.

En este caso, el técnico Cristian González no mostró mayor interés por sumar al ex Aldosivi. La salida de Martínez obliga al entrenador a reclamar por un delantero y la dirigencia, a pesar de los problemas económicos, asumió el compromiso de contratar un refuerzo, aunque a fin de año regresará a la institución Fernando Zampedri, a préstamo hasta diciembre en Universidad Católica de Chile. Como Chávez no convence, Independiente ofreció otros jugadores, pero fueron desestimados por el Kily. De igual forma esto no hará caer el acuerdo entre los tres clubes para que Martínez se sume la semana que viene al equipo de Lucas Pusineri y los canayas se queden con el consuelo de no perder un juicio y el alivio de desprenderse de una deuda de 750 mil dólares que no pueden afrontar.