Todo sigue igual para que no se ponga peor

El agotamiento del sistema de salud ante el avance sostenido de la pandemia en Santa Fe, pero sobre todo en Rosario, no le dio más margen al Ejecutivo provincial que para prorrogar por siete días más el status vigente de actividades restringidas, en los cinco departamentos del sur provincial, y también en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Todo igual que en los últimos 14 días, salvo para los servicios de peluquería, manicuría y podología, con turno previo y ocupación inferior al 50%. Omar Perotti se apoyó en el contexto nacional que recomendó seguir la cuarentena estricta a las provincias, y en un dato alarmante: quedan solo 77 camas para pacientes críticos en la provincia. Y ayer el reporte diario fue de 1348 casos nuevos, de los cuales 710 se dieron en Rosario.

Perotti y Pablo Javkin anunciaron anoche la continuidad de las restricciones para Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López. Ahora hasta el viernes 25 seguirán sin actividad shoppings, peatonales y galerías. Toda la gastronomía también sigue restringida solo a plataformas de comercio electrónico y venta telefónica con modalidad de entrega a domicilio o para llevar. Esto vale para las mercaderías elaboradas de rubros esenciales y no esenciales. Siguen cerrados los comercios de rubros no esenciales de más de 100m2, las profesiones liberales, mudanzas e inmobiliarias. Tampoco debe trabajar el personal doméstico. Las actividades religiosas con más de 10 personas continúan prohibidas.

Las obras de construcción, solo admitirán 5 trabajadores en simultáneo, como hasta ahora. Nada de gimnasios ni prácticas deportivas, en ámbito cerrado o al aire libre. Pero sí se autoriza el entrenamiento de deportistas olímpicos y profesionales con autorización nacional.

Tampoco se admite la pesca ni la actividad náutica. Museos, bibliotecas, espacios culturales, ferias, siguen cerradas.

Lo que sí se habilitó fueron las peluquerías, manicuras y podólogas, con turno previo y ocupación hasta el 50%. se admite la actividad notarial, el cuidado de adultos mayores y niños.

Los comercios de cercanía pueden atender al público, y también expender por take away, pero hasta las 19.30. Se autorizan salidas breves para caminatas recreativas, pero con elementos de protección, dentro de 500 metros del domicilio y hasta las 19.30.

Perotti hizo hincapié en lo empinado de la curva de contagios, que duplica los casos cada 12 días en la ciudad, y en que la franja etárea de mayor contagio es entre 20 y 39 años, la población económicamente activa. Hoy la mitad de los testeos dan positivo de coronavirus. Aseguró que se mejoró el servicio 0800 (hubo hasta 11 mil llamados diarios), pero alertó que en ocupación de camas, el sistema está al rojo. En efectores provinciales solo quedan disponibles 19 camas de terapia intensiva y 28 generales. En suma con el sector privado de salud, hay 77 camas para pacientes críticos y 377 camas generales disponibles. Poco y alarmante.

Javkin, por su parte, reforzó: "Es el momento más difícil que nos tocó vivir, debemos afrontarlo con mayor responsabilidad y respeto. No podemos permitir que alguien que necesite atención no la tenga. Los recursos no son infinitos. No podemos negociar el derecho a la salud".

El Ejecutivo nacional otorgó ayer hasta el 11 de octubre la restricción sanitaria para las provincias y eso le dio marco y soporte a Omar Perotti para alinearse en esa posición, tal como recomendaron los asesores epidemiólogos en el comité coordinador, y la propia ministra Sonia Martorano, que acabó contagiada de covid 19.

Casa Rosada comunicó la decisión presidencial con un video breve e institucional, en lugar de Alberto Fernández en cadena, como lo había hecho hasta ahora. La recomendación presidencial es de hacer todo lo posible para disminuir la circulación del virus, y Santa Fe es una de las principales destinatarias del mensaje junto con Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las 6 provincias donde la pandemia se disparó con mayor vértigo en los últimos 15 días y a pesar de las restricciones vigentes. Hoy la Bota tiene una tasa de 235 contagios covid 19 cada 100.000 habitantes, es la quinta provincia con mayor gravedad.

Con todo, el detalle y voluntad del esquema de permisos y restricciones que adopte cada territorio es facultad de cada gobernación.

El análisis de Nación apunta que para el 23 de mayo las provincias solo tenían el 7% de nuevos contagios, y hoy cuenta el 49,2%, casi lo mismo que el AMBA. Ya no es allí el principal problema, donde la "curva de contagio sigue alta, pero estable", se indicó. Además, hay ocho provincias con su sistema de salud colapsado o al borde del colapso, y Santa Fe es una de esas.

"Recomendamos incrementar las restricciones en forma transitoria para disminuir la circulación de personas y reducir las posibilidades de contagio", reforzó el mensaje presidencial.

Referentes de la gastronomía, gimnasios, hotelería y canchas de fútbol 5 se reunieron ayer al mediodía con funcionarios municipales y provinciales, y supieron por adelantado que la Casa Gris resolvió priorizar reducir la circulación social antes que habilitarles las propuestas que habían formulado para trabajar. "Tenemos que seguir siete días más con los locales cerrados, salimos con sabor a poco", dijo Carlos Meliano, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Apenas llegaron a pedir una condonación de tarifas de servicios públicos. Habían llegado a la reunión con una pancarta que decía "basta de patear para adelante, van 5 meses de abandono".

Guillermo Tomatis, de la cámara de gimnasios, dijo a Rosario/12: "Estamos muy desilusionados por la respuesta de la Provincia. Cada negocio actuará en virtud de sus posibilidades, la situación no da para más", señaló al aludir a la intención de algunos miembros del sector de abrir desde hoy de todos modos.