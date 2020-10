Así será el "Operativo Primavera" este lunes en la Ciudad por el Día del Estudiante

La ciudad de Buenos Aires prepara el "Operativo Primavera" para el próximo lunes. Habrá agentes de prevención, guardaparques, bomberos, defensa civil y concientizadores, que recorrerán este 21 de septiembre los 12 parques y plazas de mayor concurrencia en el distrito y cortarán las vías de alrededor para su peatonalización. El objetivo es controlar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social y el uso del tapabocas en la fecha que se festeja el Día de la Primavera y del Estudiante.



La medida apunta a "cuidar a los estudiantes y jóvenes que acudan a los principales parques y plazas para festejar el día de la primavera este 21 de septiembre". Según se informó en un comunicado oficial, se movilizarán en forma conjunta más de 600 personas.



También participarán los Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, inspectores de tránsito y vecinos voluntarios, a la vez que habrá cortes programados de calles y accesos vallados para ofrecer mejor circulación peatonal y seguridad. "El objetivo es concientizar sobre el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, mantener las reuniones en grupos de no más de 10 personas, respetar el uso de tapabocas y las medidas de higiene para prevenir contagios de coronavirus", informaron.



Según detalló el documento gubernamental, de sur a norte de la Ciudad "el operativo alcanzará al parque Avellaneda, Chacabuco y el corredor Costanera Sur". En el centro, los agentes cubrirán el parque Rivadavia y Centenario del barrio de Caballito; la plaza Arenales, en el barrio de Devoto; y el corredor Rubén Darío. En el norte porteño, habrá presencia de agentes de prevención en los parques 3 de Febrero, el Paseo de las Américas, Barrancas de Belgrano, Saavedra y General Paz.



El Gobierno porteño informó que también los agentes verificarán que solo el personal esencial use el transporte público, tal como lo dispuso el decreto nacional, y controlarán los principales centros de trasbordo en las plazas Miserere, Constitución y Retiro.



A su vez, habrá inspectores para ordenar el tránsito vehicular en Puerto Madero, y la zona de plaza Francia, en Palermo, y Lezama, en San Telmo. Habrá áreas de peatonalización de calles en el horario de 10 a 18 en vías aledañas a los parques de mayor concurrencia de diferentes barrios porteños.



En el barrio de Caballito, el Parque Centenario tendrá un corte total de la calzada más próxima, en las avenidas Díaz Vélez, Patricias Argentinas y en la calle Leopoldo Marechal. En el parque Chacabuco se cortará de forma completa los tramos en avenida Asamblea, entre Emilio Mitre y avenida Curapaligüe (ambos sentidos); Miró, Hortiguera y Faraday, entre avenida Asamblea y Santander.



En el barrio de Villa Devoto, los alrededores de Plaza Arenales tendrán corte total en Pareja, entre Bahía Blanca y Mercedes y en Avenida Chivilcoy, entre Habana y Pareja. A su vez, en parque Saavedra se cortará García del Rio, entre Roque Pérez y Pinto, entre Zapiola y Pinto; General Ramón Freire, entre Paroissien y Vilela; Manzanares y García del Rio, entre otros alrededores.



En el parque General Paz se procederá a cortar la avenida Larralde, desde Triunvirato hasta colectora General Paz y Constituyentes; habrá vallado sobre Núñez con los cruces de las arterias Bucarelli, Altolaguirre, Pasaje Beethoven, Pestalozi, Ceretti, Lavoiser, Catriel, Achega y Medeyros.



En cuanto al parque Tres de Febrero, se generan 4 ingresos peatonales, por lo que no se podrá circular con vehículos por el perímetro de El Rosedal, y los ingresos serán por las avenidas Iraola y Del Libertador; Kennedy y Del Libertador; Infanta Isabel y Del Libertador y Coronel Marcelino Freyre y avenida Dorrego.