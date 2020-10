El influyente cantautor británico Elton John anunció la salida de "Jewel Box", una profunda exploración de su extenso catálogo con rarezas de entre 1965 y 1971, lados B poco conocidos y mezclas curadas por él mismo.



Esta colección está precedida por el lanzamiento de la canción "Sing Me No Sad Songs", un tema inédito de 1969.



"Jewel Box" saldrá a la venta el 13 de noviembre y es una colección que contiene 148 canciones que abarcan su trabajo desde 1965 hasta 2019.



Será una caja de 8 CD de "tesoros enterrados", según se definió a través de un comunicado, que viene acompañado por un libro de tapa dura con los discos alojados en la parte posterior, todo envuelto en una funda exterior; cada sección va con notas extensas que incluyen un comentario pista por pista de Elton para los nuevos cortes.



Tres colecciones de LP diferentes también estarán disponibles: un juego de vinilo negro plegable de 4 LP de 'Deep Cuts' (curados por el mismo Elton), un juego de vinilo negro plegable de 3 LP de rarezas y lados B; y un juego de vinilo negro plegable de 2 LP llamado "And This Is Me…".



Todo el audio fue masterizado en Abbey Road Studios por el ingeniero de masterización ganador del Grammy Sean Magee, con un número sin precedentes de pistas inéditas excavadas minuciosamente en las profundidades de los archivos del artista.



Como primera muestra, se presentó en las últimas horas "Sing Me No Sad Songs", que fue escrita y grabada como un demo en 1969 y que sería un aviso de lo que vendría de Elton y el letrista Bernie Taupin, su colaborador de toda la vida.



Sobre el lanzamiento de este material, Elton John relató: "Profundizar en cada período de mi carrera con tanto detalle para 'Jewel Box' ha sido un placer absoluto. Al escuchar de nuevo estas pistas perdidas hace mucho tiempo, me resulta difícil comprender lo prolíficos que éramos Bernie y yo durante los primeros días".



"Las canciones -agregó- simplemente salieron de nosotros y la banda fue increíble en el estudio. Siempre quiero seguir adelante con todo lo que hago y mirar hacia el futuro, pero tener tiempo durante el encierro para hacer un balance y sacar estos momentos de mi memoria de cada época ha sido una alegría".



“Como devoto coleccionista de discos, este proyecto realmente me ha emocionado y no podría estar más feliz con el nivel de artesanía involucrado en una caja tan cuidadosamente seleccionada y construida con tanto cariño. Estoy seguro de que mis fans lo disfrutarán tanto como yo", añadió.