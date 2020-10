Perpetua por el femicidio de la docente Vanesa Castillo

Juan Ramón Cano, de 33 años, fue condenado hoy a la pena de prisión perpetua por el femicidio "no íntimo" de la docente Vanesa Castillo, en el distrito costero de Alto Verde, provincia de Santa Fe. La sentencia fue dispuesta de manera unánime por el tribunal integrado por Rosana Carrara, Leandro Lazzarini y José Luis García Troiano. Las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera manifestaron este mediodía su conformidad con la resolución. Lo mismo consideró la querella, aunque insistió con que se investigue la autoría intelectual del hecho, ya que el imputado dijo en la audiencia preliminar del juicio que lo habían mandado a "sicariar" a la maestra. Vanesa había acompañado la denuncia de abuso sexual de una alumna embarazada.

Cano fue condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, por ensañamiento y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), tras el juicio que se realizó en la ciudad de Santa Fe.

“Hacemos una evaluación positiva y estamos conformes con la resolución del tribunal. Los jueces condenaron a Cano por unanimidad en un fallo con perspectiva de género, en un femicidio no íntimo: cometido de un hombre a una mujer mediando violencia de género, que no se produce en el ámbito familiar y en el que no hay relación previa entre el autor y la víctima”, dijeron las fiscales.

El femicidio fue cometido el 15 de febrero de 2018, a la salida de la escuela Victoriano Montes, ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde. Cano interceptó a la víctima cuando salía de trabajar, con la excusa de venderle calzado. Ella rechazó la oferta, se acercó a su moto y Cano le pidió que lo llevara hasta una cancha de fútbol cercana. Luego de que la víctima se negara, el condenado se abalanzó sobre ella, subió a la parte trasera de la moto y le asestó numerosas puñaladas con un arma blanca en distintas partes del cuerpo".