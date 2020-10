Una cacería rápida, de Fernando Callero

Una cacería rápida // En ayunas salgo a ver amanecer/ todavía están prendidas las luces del Centro/ armo un bigote rubio de tabaco y fumo/ contra el aire frío/ Los pastos congelados, el tanque de oxígeno/ Las cabañas familiares alineadas/ contra el cerco de pinos negros/ Pasa un ordenanza, saluda: buen día/ está muy desabrigado/ Se apagan las luces y se abre el resplandor/ Dos calandrias gordas picotean desechos/ mi nervio adormecido. Toda la noche/ de un tirón soñando con un hombre/ que me quiere vender matas perfumadas/ para ahuyentar los mosquitos/ cuando arrimo la nariz, se desperezan/ son animales extraños/ que hay que domesticar/ Yo los rechazo, son mamíferos/ no sabría qué hacer con ellos/ Servirles la leche temprano/ para que no se vuelvan locos/ y empiecen a destruir con sus hocicos/ la tranquilidad.

Poeta y músico, editor y formador de poetas, Fernando Callero nació en Concordia (Entre Ríos) en 1971 y falleció el jueves pasado en Santo Tomé (Santa Fe), donde vivía desde 1995. Era licenciado en Letras por la Universidad Nacional del Litoral. Dirigió junto con Santiago Pontoni el sello editorial de poesía Diatriba. Administró el blog Marlboro blog. Lideró la banda de rock Salvador Bachiller. Publicó, entre otras obras, los libros de poesía Ramufo di Bihorp (Premio Provincial de Poesía José Pedroni, Ediciones Culturales Santafesinas, Santa Fe, 2001), Al rayo del sol (poesía reunida; Iván Rosado, Rosario, 2013), Etolia (Gigante, Paraná, Entre Ríos, 2014), Soledad Col (Iván Rosado, 2015), Dos poemas (Ediciones Arroyo, Arroyo Leyes, Sta. Fe, 2016), Cacería rápida (Caleta Olivia, Buenos Aires, 2016) y Martín Rosas, un aficionado a los barcos con show (Abrazo Ediciones, Paraná, 2019). En narrativa, publicó los libros El ojo de Víctor (cuentos, Bajo la luna, Rosario, 1999), El espíritu del joven Borja (novela, Bajo la luna, Bs. As., 2007), el e- pub de relatos eróticos (De parado, Bs. As., 2012), Diarios de viaje. Bolivia-Perú-Ecuador (crónica, Erizo, Rosario, 2013) y C6 C7 (crónica, Nudista, Río Tercero, Córdoba, 2018).