Días decisivos para desvinculaciones

En los próximos días la dirigencia de Central avanzará en la desvinculación de más jugadores del primer equipo. Emanuel Brítez se quiere ir, a Cristian González le quieren rescindir y Federico Martínez tiene futuro en Independiente. En el caso de Brítez, el defensor se quiere ir a jugar a Defensa y Justicia pero Central le niega el pase sin que recupere los dólares que el año pasado el club invirtió por su ficha. Más allá de que el club de Florencio Varela no tiene plata para comprar al jugador, hay conversaciones para llegar a la salida del ex defensor de Independiente. Porque Brítez no está a gusto con el trabajo del cuerpo técnico del Kily González en Arroyo Seco ni con la realidad económica que padece el club, y por eso su deseo de desvincularse de los canayas. La situación del defensor González es inversa: el club no lo quiere más pero tiene contrato hasta fin de año. El uruguayo no es tenido en cuenta por el técnico y se intenta un acuerdo para su salida del plantel. Mientras que Martínez dejará Central una vez que Independiente le pague a Liverpool de Uruguay, dueño de su pase, la primera cuota del acuerdo que hubo entre los clubes para que el volante charrúa pase al equipo de Avellaneda.