Buscan reactivar el turismo interno

El turismo atraviesa una de las peores crisis de su historia. Este lunes se promulgó la ley de reactivación para el turismo nacional, que prevé medidas de apoyo impositivas, fiscales y crediticias para las empresas del sector. Además, a partir de octubre habrá un plan de incentivos a la preventa de servicios de turismo interno: para la compra de cualquier pasaje, estadía, tour o paquete, se devolverá el 50 por ciento de la compra para poder usar en otro servicio, ya sea en ese viaje o en otro.

De todos modos, este lunes se realizaron manifestaciones de trabajadores del sector turístico en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, marcharon desde el Ministerio de Turismo al Banco Central. Le dejaron una carta del ministro Matías Lammens, en la que solicitan eliminar el impuesto País y la retención de Ganancias para las compras en agencias, debido a que encarece las operaciones de turismo emisivo. En un pasaje internacional, el 77 por ciento son impuestos.

Reactivación

Este lunes se promulgó la ley 27.563 de sostenimiento y reactivación de la actividad turística nacional, aprobada por el Congreso. Uno de los puntos que será beneficioso para el sector, pero también para el consumidor, es el plan de reactivación para la demanda del turismo interno. Ante cualquier operación de compra de servicios turísticos brindado en el territorio nacional, el consumidor obtendrá un crédito del 50 por ciento del monto.

La preventa estará habilitada desde octubre y hasta el 31 de diciembre de este año. Los servicios adquiridos y el crédito extra del 50 por ciento deberán ser utilizados durante el 2021. Si una familia gasta 50 mil pesos en un paquete, podrá usar el crédito de 25 mil en ese mismo viaje, ya sea para un tour o en gastronomía, o guardarlo para otro viaje que realice el año que viene, como puede ser un fin de semana largo. “En caso de que la familia le quede el crédito y no haga otro viaje, podrá usarlo en un local de gastronomía en su misma ciudad”, explicaron fuentes del Ministerio de Turismo.

No habrá requisitos para obtener este crédito, pero si un tope máximo de devolución, que, si bien todavía no fue definido, se espera que sea un monto alto. Desde la cartera que conduce Lammens hay fuerte expectativa por este programa, sobre todo para las familias que mantuvieron su empleo y tuvieron capacidad de ahorro en estos meses de cuarentena. No habrá un tope en la cantidad de personas sino en el monto: los créditos se agotarán cuando alcancen los 16 mil millones de pesos que gastará el Estado. Se otorgarán a través de una tarjeta o una billetera virtual.

Reclamos

“Aunque nunca alcanza en esta crisis, la ley de reactivación y el programa ATP sirvió. Pero el 35 por ciento de Ganancias fue la gota que rebalsó el vaso”, dijo a este diario Mariano Costa de Facve, foro que representa a agencias de viaje. Consideran que la retención, sumada al impuesto País, encarece y desalienta el turismo emisivo, un sector que acumula dos años malos por la caída del consumo y las sucesivas devaluaciones. Por la pandemia, en el último año cerraron 1100 agencias, de las 5600 que había.

Sobre el reclamo del 35 por ciento de Ganancias, desde el Ministerio de Turismo respondieron que la decisión no depende del ministerio, sino del Banco Central, pero podría plantearse una rebaja de ese porcentaje para las compras hechas en agencias locales, no así para los gastos en el exterior. Otro de los reclamos tuvo que ver con el pedido de reactivación del turismo interno. Según pudo saber este diario, los vuelos volvería en octubre, dado que ya está el visto bueno del Ministerio de Salud. De todos modos, una fuente oficial anticipó: “Hay provincias que no quieren que vuelvan los vuelos debido a que tienen controlada la situación sanitaria, así que no habrá en esos distritos”.

Crisis

En el mundo se perdieron 460 mil millones de dólares en ingresos de exportación procedentes del turismo internacional y la llegada de turistas cayó 65 por ciento durante el primer semestre, acumulando 400 millones menos de arribos, según la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Ante esta crisis, la ley de sostenimiento y reactivación para el turismo local prevé paliativos para el sector. Podrán acceder al programa ATP para el pago de salarios hasta fin de año, se reducirán las contribuciones patronales, habrá planes de moratoria, suspensiones de embargos y se establecerán líneas crediticias subsidiadas. Además del programa de incentivos de preventa, habrá un bono fiscal para familias de bajos ingresos, un programa especial para la tercera edad y financiamiento al turismo estudiantil.