A pesar de la perpetua, para la familia faltó algo

"La condena para Juan Ramón Cano es justa, pero tengo la certeza de que no es el único responsable", dijo Silvia Castillo, tras conocer la pena a prisión perpetua para el acusado como autor material del femicidio no íntimo de su hermana, la docente Vanesa Castillo. Se trata del hecho cometido en febrero de 2018, en la puerta de la escuela N° 533, del distrito costero de Alto Verde. La abogada querellante Carolina Walker sumó que quedan conformes con la sentencia dictada para el hombre de 33 años, pero planteó que "la Justicia sin verdad no es completa", por lo que buscan saber quién estuvo detrás de la autoría intelectual. "Queda un sabor amargo, porque no se permitió probar el real motivo del femicidio de Vanesa, que no fue al azar, sino que se buscó silenciarla por la denuncia de abuso sexual infantil en la que ella se había involucrado", con el acompañamiento a una niña de 12 años embarazada, víctima de ese delito. Es la primera condena por un femicidio no íntimo en la provincia.

Para dar clases, Vanesa transitaba todos los días 50 kilómetros desde Santa Rosa de Calchines, en la ruta 1, donde vivía con su hija y su madre. El 15 de febrero de 2018 salía de la escuela y fue atacada por Cano, con 13 puñaladas que le provocaron la muerte. Era una "referente social y comunitaria", describió la querellante cuando se abrió el debate, la semana pasada. Y aseguró que el crimen fue "a causa de su compromiso. No hay dudas que Cano es el autor material, pero tampoco tenemos dudas de que el Estado provincial también es responsable porque la dejó sola", dijo ese día. Ayer, volvió sobre ese punto: "Fue muy fuerte lo que declararon docentes y familiares de Vanesa. Y esto tiene que ver con la seguridad de un montón de docentes que siguen trabajando. Queremos que se conozca lo que realmente ocurrió".

Ya en los alegatos de cierre, Walker solicitó al tribunal que corra vista al Ministerio Público de la Acusación de las declaraciones del juicio para que se investigue la posible participación de terceras personas, como partícipes o instigadores. Como así también la posible comisión de prevaricato e incumplimiento del deber de funcionario público del primer fiscal que intervino en el caso, y de funcionarios del Ministerio de Educación y la Regional IV, al momento del crimen. "Tenía esperanzas de que se admitiera la ampliación de la acusación por precio o promesa remuneratoria por las declaraciones del acusado, en la audiencia preliminar, de que le pagaron 50 mil pesos para sicariar a la maestra", señaló sobre el pedido que el tribunal rechazó en la primera jornada de juicio. Ahora, esperan que el MPA avance con otra investigación sobre ese punto, ya que desde el tribunal pusieron a disposición el registro de lo que sucedió en las audiencias.

Ayer, la hermana de Vanesa dijo a este diario que esperan que se pueda avanzar para tener justicia contra todos los implicados, y analizó que "quizás Cano hubiese podido decir quién le pagó los 50 mil pesos". Walker sumó: "Esperamos que la familia pueda conocer la verdad".

Tras la sentencia unánime del tribunal integrado por Rosana Carrara, Leandro Lazzarini y José Luis García Troiano, por los delitos de homicidio triplemente calificado por alevosía, por ensañamiento y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera destacaron que es "la primera condena en la provincia por un femicidio no íntimo"; es decir "que no se produce en el ámbito familiar y en el que no hay relación previa entre el autor y la víctima”. E indicaron que también se lo condenó por agredir a un policía tras la detención.

Sobre la posibilidad de avanzar en la acusación de un crimen por encargo, las fiscales indicaron que "la querella tiene una postura clara y tiene autonomía para proseguir" con el pedido que deberá analizar el MPA.