Facu Ballve elige sus cinco videos favoritos

Nave, de Cazzu

"Ese video fue realmente un desafío muy grande, en una época en la que todavía estábamos empezando a crecer y yo no tenía mucho equipo. Cazzu vino con esa canción y pensamos que ameritaba un video del futuro, con una nave espacial y un planeta. Y nos largamos a hacer una producción que no sabíamos si podíamos hacer, y quedó. Hubo un montón de gente laburando, fue un proyecto muy grande y muy enriquecedor para todos."

Estuve ahí, de Acru

"Es uno de mis videos preferidos. También era una época en la que éramos poquitos. No teníamos un mango y salimos, a hacer un video bastante ambicioso, con un par de jornadas de rodaje. ¡Casi vamos en cana! Había una escena en la que teníamos que asaltar un supermercado chino y conseguimos un arma de verdad, sin papeles, que no era la idea. Acru tenía que entrar al chino con la pistola, y en la primera toma justo pasó un patrullero y bajaron dos policías, nos apuntaron con el arma, '¡Arriba las manos!' y nos tuvieron seis horas demorados en la comisaría. Les hicieron una causa a dos de los chicos, fue un quilombo. Pero todas esas cosas nos van enseñando."

Tumbando el club remix, de Neo Pistea

"Fue un desafío muy grande por lo que implicó reunir a todos esos artistas, con los que yo laburaba individualmente, así que fue un momento muy lindo. Además, es medio un himno del trap de acá. Fue un rodaje complicado. Estaba lleno de chicos fuera que querían entrar a verlos, se llenó de gente. Por suerte lo tuvimos bastante organizado. Teníamos una idea ambiciosa para filmar en dos semanas, pero de repente Cazzu se iba de viaje y lo tuvimos que hacer en un día. Transformamos la idea que teníamos, con los artistas parados delante mío y algunos planos en un galpón que conseguimos. Terminó siendo eso, tenerlos frente a cámara siendo ellos, y eso es lo que más terminó gustando."

Hijo de la noche, de Duki, Ysy A y C.R.O

"En ese video sufrí mucho, porque los chicos estaban empezando a firmar con discográficas y yo tenía una gran responsabilidad de hacer un video que estuviera al nivel. Todavía estaba empezando con el crecimiento de Anestesia, con quilombos de todo tipo, más que nada legales, de no haber firmado un contrato en mi vida. Filmamos en Zárate: los chicos tenían que llegar a las dos de la tarde y llegaron a las siete, así que lo que tenía que hacer de día no se pudo hacer y nos tuvimos que quedar a dormir allá. A la mañana siguiente nos despertamos e YSY A estaba vomitando, así que no pudimos grabar nada. Al otro día resolvimos cerrar un boliche en Palermo, metimos unas chicas y terminamos haciendo todo el video con cámara VHS. Para mí quedó muy bueno, es de mis preferidos, pero la idea original se nos desmoronó toda."

Messi, de Neo Pistea

"Me acuerdo que llegamos al set con Duki y C.R.O, nos paramos y dijimos 'Lo hicimos'. Habíamos armado una estructura con luces de neón que no lo podía creer. Fue el primer video de Neo cuando firmó con Sony. Él ya estaba medio en una y vino Sony y lo recontra ayudó, y teníamos que cumplir y hacer un buen video. Yo nunca había hecho una producción tan grande y de repente tenía un montón de gente en el set armando una estructura de luces de neón, con un montón de locaciones. No sabía qué hacer con la cámara, pero quedó muy bueno. Messi es muy representativo para todos nosotros."