"¡Todes estamos de acuerdo en preservar a la niña! Eso no tiene discusión, ahora bien preservar a la niña no es sólo reservar su identidad; implica haber activado rápidamente todos los protocolos, implica haber llevado adelante una investigación de manera urgente, apenas llegado el caso; implica haberle dado contención efectiva y no sólo limitarse a alguna que otra entrevista cuando iba al Hospital a hacerse los controles de 'embarazo'. ¡¿Tenemos que explicar nosotras que no hay consentimiento hasta los trece años y siempre se considera una violación?! ¿Quienes ocupan lugares claves no lo saben? ¡Preservar a la niña es pedir justicia!". #NiñasNoMadres (Manifiesto de Ni Una Menos Casilda sobre el caso de una niña de 12 años que tuvo un parto prematuro y que se investiga como abuso en Fiscalía).