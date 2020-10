Guzmán: "No nos gustan, pero si no se hacen, es peor"

“Las medidas que tomamos recientemente en el terreno cambiario no nos gustan, pero si no se hace nada, el tipo de cambio termina saltando y la situación es peor para todos”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto 2021. Guzmán hizo una larga alusión a la nueva percepción del impuesto a las Ganancias que funciona como un costo adicional del dólar ahorro junto a la limitación para que las empresas accedan a reservas para repagar sus deudas.

“Argentina tiene una debilidad en sus reservas internacionales. Esta situación tiene como antecedente tres corridas cambiarias muy fuertes desde abril de 2018, generadas luego de un ingreso de capital financiero de corto plazo que llegó para aprovechar oportunidades y se fue con rapidez. Hoy tenemos un frente comercial en el cual hay superávit pero al mismo tiempo tenemos una demanda por divisas en el frente financiero que genera problemas. Esto requiere de medidas para poder estabilizar las reservas internacionales”, dijo Guzmán.



"Veníamos viendo que por un lado había mucha demanda en el dólar ahorro. En segundo lugar, en el frente financiero se venía dando una situación particular porque en los últimos cuatro años hubo un crecimiento muy fuerte de la deuda financiera del sector privado. En el contexto actual, las empresas no tenían incentivos a refinanciar sus deudas en moneda extranjera en el mercado internacional, el incentivo era tomar financiamiento en pesos y acceder al mercado de cambios al tipo de cambio oficial y entonces con esos dólares amortizar los vencimientos de capital. Eso es lógico al nivel de cada empresa. Pero si lo hacen todos al mismo tiempo, el país se queda cada vez con menos reservas. Y si no se hace nada, el tipo de cambio termina saltando y la situación es peor para todos. Necesitamos fortalecer las reservas internacionales del Banco Central y el actual esquema de transición apunta a ello”.