Dividir recolección y disposición final encarecía un 30% el servicio

Mientras avanza el proceso de licitación de la basura, del cual hoy podría haber novedades luego de la apertura del sobre 1 con los detalles técnicos de las empresas postulantes, el coordinador Jurídico y Legal de la Municipalidad de Salta, Daniel Nallar, explicó que si dividían la recolección domiciliaria y el proceso de disposición final en el vertedero San Javier, hubiese significado una erogación mayor de un 25 al 30 por ciento al reducirse la amortización de costos.



El pedido había salido como una opción planteada por el Concejo Deliberante, a lo que el funcionario municipal señaló en una entrevista en el programa radial Carta Urbana por FM La Cuerda, que “la división está hecha; en los hechos son dos actividades diferentes, que en el pliego están tratadas de manera diferente y específica, pero bajo una misma contratación. Dividirla hacía que el costo de los servicios se eleve”.

Justamente, el proceso de licitación nunca estuvo en sintonía entre el Ejecutivo Municipal y los concejales, quienes manifestaron que no se respetaron los plazos y se hizo todo a último momento.

Nallar indicó que “todo comenzó en febrero, no en marzo, ni en junio. Parece que hay desinformación al respecto”.

Subrayó que en mayo comenzaron a trabajar con los concejales y dijo que "se trató de una decisión de la intendenta Bettina Romero cortar las prórrogas de contrato que se venían otorgando y llamar una nueva licitación".

“Los concejales tuvieron la participación que corresponde y apenas terminó esa participación se largó el procedimiento licitatorio”, destacó buscando cerrar la polémica abierta con el Cuerpo Legislativo.

Al hacerle notar que particularmente él tiene una relación tirante con los ediles y fue criticado en varias oportunidades públicamente en el recinto, indicó: “Tengo un enorme respeto por todos los concejales y por la institución Concejo Deliberante. No provengo quizás del sector más político, mi perfil no es tan político sino más bien técnico y eso hace que muchas veces tenga formas que a veces a ellos no les gusta tanto"

"Es ahí (por el Concejo) donde están todos los sectores y todos los intereses representados. Capaz que a veces alguno se enoja con mi forma; no importa, está muy bien. Es parte de la función. Yo lo voy a seguir respetando absolutamente siempre”, amplió el concepto.

Con respecto a las dos empresas que se presentaron, Agrotécnica Fueguina y Ecolive, indicó que ambas siguen en carrera porque cumplen por el momento con todos los requisitos. En estas horas terminan con la evaluación y la apertura de sobre con la oferta se daría la semana que viene.

En referencia al tratamiento de las basura electrónica, como pilas y computadoras viejas, explicó que no es competencia municipal “pero sí de interés municipal. En el pliego nosotros hemos contemplado que la Municipalidad irá previendo con el contratista el tratamiento de ese tipo de residuos”, contó. Pero dijo que se sigue investigando en conjunto con Provincia y con Nación para ver la manera en que se puede definir toda la disposición de esos residuos.

Deudas heredadas

Dentro del área de la coordinación de Nallar recientemente se creó un Programa para la Evaluación y Determinación de las supuestas deudas generadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2019, o sea, durante la gestión anterior.

Nallar dijo que empezaron "a analizar toda la deuda que existía y a sacar los primeros pagos. Los primeros pagos comenzaron a salir hace cuatro o cinco meses y ahora ya se están destrabando muchos otros. En algunos casos lo que teníamos eran deudas sin ningún respaldo documental”.

Y en referencia a la discusión sobre la competencia que tiene Auditoria de la provincia para revisar las cuentas municipales al existir el Tribunal de Cuentas, indicó: “Yo no tengo problemas en que nos audite medio mundo. El problema está planteado entre la Auditoría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas”.

Finalmente, reconoció que con el presupuesto están "trabajando a full, cien por cien. Con un ojo puesto en los gastos nuestros y otro ojo en lo que hace Provincia y Nación, porque nosotros dependemos mucho también de la coparticipación".

Pero advirtió que en la gestión municipal no pueden "avanzar muy puntillosamente con los números del presupuesto, hasta que Nación y Provincia no presenten el suyo. El Régimen Federal argentino en materia presupuestaria es: Nación, ahí nomás Provincia y ahí nomás Municipio”.