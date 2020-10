Cuestionan al Colegio de Enfermeros por no matricular a egresados de la UNSa

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) solicitó la intervención del rector Víctor Claros ante el gobierno provincial por la falta de matriculación de los enfermeros universitarios y licenciados en Enfermería que se recibieron durante la pandemia a través de colaciones virtuales.

Según indicó a Salta/12 la decana de la Facultad, María Silvia Forsyth, cerca de 130 egresados con esta modalidad hasta ayer no lograron matricularse. El propósito de las colaciones virtuales fue que el recurso humano pueda estar listo y disponible para afrontar la demanda de la atención sanitaria durante la pandemia.



“Si no tienen el título no se los puede matricular”, dijo el presidente del Colegio de Enfermeros, Hugo Salvatierra, al ser consultado por la situación. Agregó que en la actualidad son más de 12 mil los matriculados en el Colegio, de los cuales un poco menos de 7 mil están trabajando tanto en el sector público como en el privado. “Si se trata de demanda de recurso humano, entonces la provincia puede tomar a los que aún están desempleados”, sostuvo el presidente del Colegio. Sin habérsele planteado tal situación, afirmó que no hay discriminación para quien egrese de institución alguna y que actuaría de forma ilegal en caso de matricular a los enfermeros egresados a quienes todavía no les entregaron los títulos.

Forsyth por su parte indicó que la propuesta que preveía llevar la UNSa ante el Colegio era que, ante la situación de pandemia, la información de quienes egresaron desde marzo pueda ser acercada con certificado de esta casa de estudios. Esto involucraba también facilitar el Registro Nacional de Títulos que certifica quienes se recibieron. “Pero no nos dieron posibilidad de sentarnos a conversar para ver hasta dónde la Universidad podía facilitar ese trámite”, dijo la decana. Asimismo, sostuvo que solo 34 egresados de los 130 “no tienen el papel” del título, y el resto sí.

A estos grupos se suman los demás egresados que cuentan con el título en mano pero ante el cierre de la circulación no pueden viajar desde las ciudades de Orán o Tartagal (cabeceras de los departamentos Orán y San Martín) para matricularse.

“Es por esta situación que los egresados pidieron nuestra intervención”, dijo la decana, al negar las afirmaciones de Salvatierra sobre la inexistencia de los títulos.

Estado sin intervención

Tanto Salvatierra como Forsyth reconocieron la existencia de una nota elevada al titular de Gestión del Conocimiento del Ministerio de Salud de la provincia, César Montellanos. La nota la elevó la Facultad, y Montellanos la derivó al Colegio. Pero, según Salvatierra, no existió por parte de la provincia ninguna otra intervención que le indique excepciones a la matriculación.

Forsyth indicó que incluso hay egresados entre quienes habitan en las comunidades originarias de Santa Victoria Este (SVE), municipio del departamento Rivadavia, en donde en más de una ocasión se solicitó trabajar en salud intercultural. Pero, como denunciaron en el lugar, aún no fueron convocados desde la cartera sanitaria.

Por su parte, el secretario gremial de ATE y miembro de la Comisión de Salud, Víctor Chuquisaca, reconoció que la situación de los recursos humanos en salud es cada vez peor, dado que son muchos los trabajadores que están siendo aislados a raíz de ser contacto estrecho o haberse contagiado de la covid.

Una de las situaciones más preocupantes es la del Hospital Ragone, en la ciudad de Salta, en donde “se disparó el virus”, se aisló a unos 50 trabajadores y habrían fallecido tres pacientes a raíz de la enfermedad. “Falta un equipo de infectología y de higiene y seguridad” en el Hospital dijo Chuquisaca. “Se está necesitando recursos humanos en todos los sectores de los hospitales y centros sanitarios. Pero es necesario que acompañen a la gente que recién ingresa en capacitación para que puedan cuidarse”, afirmó. Advirtió, sin embargo, que estas incorporaciones podrían generar, una vez más, una nueva masa de trabajadores precarizados.

La Facultad de Ciencias de la Salud, en tanto, indicó en un comunicado que “es lamentable la no respuesta por parte del Colegio Profesional de Enfermeros, lo que no posibilita llegar a una solución. Queda en la conciencia de cada uno la manera en que nos involucramos para colaborar y ponernos a disposición de la sociedad”.