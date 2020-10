Todesca: "Algunos sectores piden abiertamente una devaluación"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, denunció que aún hay sectores que “piden abiertamente una devaluación” del peso y aseguró que el gobierno nacional “no cree que esa sea solución para este momento” porque impulsaría “una rueda que iría al revés del sentido del crecimiento”. De la misma manera, acusó a la oposición de tener “el objetivo de mezclar todo” con tal de generar “un clima de zozobra permanente” en la población, y garantizó que las perspectivas indican lo contrario: “Para el año que viene vemos una economía recuperándose, y ese es el horizonte”.

“La gente está triste, angustiada y yo estoy podrida de la pandemia, pero vamos a dar vuelta esta página”, aseguró Todesca durante una entrevista por Radio 10 en la que salió al cruce de los sectores especulativos y la oposición de derecha que apuesta a “asustar a la gente”.

Una de las cuestiones en las que la funcionaria insistió fue en negar que en el sistema bancario existan problemas de liquidez como la que en 2001 condujeron al “corralito” financiero. En los bancos “el dinero está”, pero la oposición crea “un clima de zozobra permanente que desgasta mucho a la población cuando la situación económica es difícil”, dijo y condenó: “Tienen el objetivo de mezclarlo todo”.

De la misma manera, indicó que hay “algunos sectores lo que piden abiertamente es una devaluación, que nosotros creemos que no es una solución en este momento” porque una medida de ese tipo generaría “una rueda que va a revés del sentido del crecimiento”.

Todesca remarcó que no es cierto que haya un parate absoluto de la economía, y sostuvo que si hubiera que poner un cartel que defina la situación del país, este diría “gente trabajando”. “Estamos trabajando. No solo en el Gobierno sino en las empresas, los trabajadores que no tienen un empleo formal y se la rebusca”.

“El año que viene vemos una economía recuperándose, y ese es el horizonte”, dijo y repudió la postura de quienes “piensan que es buena idea amontarse en la frustración de la gente y agitar las aguas con todo tipo de fantasmas”. “Escucho a la oposición decir que el PBI viene cayendo desde 2011. Sí compañeros, pero el PBI per cápita durante el gobierno de ustedes cayó 7,8 por ciento”, sentenció.

Además, reconoció que, producto de la pandemia, los indicadores de la economía son negativos, que podría haber “un aumento” del desempleo y de la pobreza. También admitió que las medidas cambiarias que se tomaron “son enojosas”. Pero apuntó que “no hay atajos” y que el Gobierno “está trabajando en lo estructural” para “mejorar nuestra estructura productiva”.

“Este año vamos a tener un déficit primario en torno del 7 del PBI, pero el año que viene va a ser la mitad”, y en esa dirección se trabajó el Presupuesto 2021 que fue presentado en el Congreso. “Se hizo un esfuerzo muy grande porque pusimos la plata allí donde creemos que se puede hacer girar la rueda como lo necesitamos”, dijo.

Al respecto, detalló los aumentos de partida en algunos ministerios: el de Desarrollo Productivo aumentará su presupuesto el 40 por ciento; el de Transporte, 77; el de Obras Pública, 85 por ciento; el de Desarrollo Territorial y Hábitat, 200 por ciento; y el de Ciencia y Tecnología, 52 por ciento.

“Estamos en una situación difícil. Entiendo que la gente esté triste, angustiada. Yo estoy podrida de la pandemia, pero vamos a dar vuelta la página” cuando los tratamientos contra la pandemia mejoren y llegue la vacuna contra el Covid-19, garantizó.