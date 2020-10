Robertito, tras las disculpas de su agresor: “Si son sinceras, las acepto”

El periodista Roberto Funes Ugarte dialogó con Víctor Hu g o Moral es sobre el pedido de

disculpas que hizo Diego Bussollini , quien lo había agredido mientras realizaba la

cobertura del Día de la Primavera en Palermo.

“Todavía me queda un resabio de lo que viví. Pero si las disculpas son sinceras, por supuesto que las acepto. Creo que es humano pedir disculpas y saber perdonar”, dijo el periodista. “Él me ofendió en un acto público y pidió disculpas en un acto público. Se ha querido resarcir. Desde mi lugar, acepto las disculpas pero pido que no lo vuelva a repetir. Entiendo que está pasando un mal momento, como mucha gente, pero se manifestó varias veces de una manera poco humana porque nosotros estamos trabajando”.

Además, "Robertito" contó que ayer recibió mensajes de una de las hijas del agresor. “Me mandó un mensaje privado donde se solidarizó conmigo y me pidió disculpas. También me dio ciertas pautas para que yo entendiera un poco la situación. Fue muy amorosa y generosa”. Finalmente, el periodista agradeció los mensajes de solidaridad de colegas de distintos medios.