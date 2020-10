Coronavirus: Cuáles son las ventajas del nuevo test presentado por el Gobierno

El ministro Ginés González García y Arnaldo Medina, Secretario de Calidad en Salud, presentaron oficialmente los nuevos test de antígenos para detectar covid-19 y los probaron en distintos barrios de Florencio Varela y Quilmes. Se trata de una herramienta adicional que cuenta con varias ventajas: entrega los resultados en 15 o 20 minutos, no requiere de ningún equipamiento adicional para el procesamiento y la evaluación, y es 10 veces más barato que el realizado por la técnica PCR.



“Es una novedad muy importante contar con este nuevo test; pensamos que en la estrategia de control de la covid será fundamental. Es una tecnología que comenzó a ser utilizada de manera masiva en Europa hace aproximadamente un mes y permite identificar con velocidad a pacientes sintomáticos y leves”, dice Arnaldo Medina, Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. En Argentina no se producen y se importarán medio millón de ejemplares desde EEUU, Corea del Sur y Alemania. “A la fecha existen seis pruebas rápidas de antígenos aprobadas por ANMAT, hoy realizamos el lanzamiento oficial en dos municipios y en los próximos días estarán disponibles en todo el país”, anticipa el exdirector del Hospital El Cruce.

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela también presente en la jornada, destaca: “Ampliar la capacidad del sistema sanitario y optimizarlo mediante la implementación de tecnología fue una decisión política del Presidente de la Nación -Alberto Fernández- junto al gobernador bonaerense -Axel Kicillof- que acompañamos desde los municipios. Será clave para activar con más rapidez los protocolos necesarios respecto al aislamiento a los contactos estrechos de un caso positivo”.

Procedimiento

Medina lo detalla de este modo: “Una vez hecho el hisopado nasofaríngeo o nasal no se requiere de laboratorios ni de condiciones especiales de bioseguridad. De hecho, las muestras pueden ser procesadas en el mismo lugar en el que se testea. Por ejemplo, los que se hicieron durante la presentación se realizaron en un trailer con requisitos mínimos. En 15 minutos están los resultados, no hace falta horas ni días para esperarlos”. Luego de extraer la muestra, el hisopo se coloca en un tubo, se le agrega una solución y se colocan unas gotas en un reactivo que –precisamente– realiza la reacción y define si es positivo o negativo. “Tener los resultados rápido permite tomar decisiones rápidas. De manera temprana, la persona sabe si se ha contagiado o no, y ello habilita su aislamiento en centros de salud al instante. Así, esperamos que se corten las cadenas de contagio de una manera mucho más eficiente”, completa el funcionario.

Imagen: NA.

Desde que comenzó la pandemia, dos premisas fueron y siguen siendo fundamentales. El aislamiento (ahora distanciamiento) social y el rastreo de contactos estrechos. Con la detección precoz que proporciona esta nueva tecnología será posible, confían desde Salud, combatir la propagación del Sars CoV-2 por todo el AMBA y el interior. En este marco, será clave en las intervenciones que se realizan en los territorios. “Serán centrales en los operativos de rastreo en el marco del plan Detectar. Con el nuevo instrumento se verán intensificadas este tipo de iniciativas y apuntamos a que disminuyan los contagios. No podemos resignarnos ante la cantidad de infectados y muertos reportados a diario”, apunta. Y continúa: “También será muy útil para los servicios de emergencias, ya que los diagnósticos podrán hacerse en las cercanías del propio domicilio”. Con la logística mucho más aceitada, la estrategia sanitaria del gobierno podrá robustecerse, en la medida en que se cumplirá con la evaluación sistemática y simultánea de un gran número de personas.

Complementarios

“El test de antígenos detecta en el organismo la proteína S (Spike) del coronavirus y tiene buena sensibilidad. Sin embargo, el mejor de todos en este punto continúa siendo la técnica PCR. Luego, también están los test isotérmicos producidos en el país (Neokit del Instituto Milstein y Ela-Chemstrip, de las Universidades Nacionales de Quilmes y San Martín) que tienen la ventaja de procesar muestras con mucha sensibilidad en sitios en los que no hay termocicladores (PCR), pero requieren de las mismas condiciones de bioseguridad”, describe Medina. Desde esta perspectiva, sigue con su razonamiento y continúa con la enumeración de las ventajas del nuevo test presentado: “Éstos son realmente rápidos, tienen buena sensibilidad y son más baratos. De hecho, cada uno cuesta unos 5 dólares, mientras que los PCR salen alrededor de 50 dólares”.

Además de los que detectan carga viral, también están –como es de público conocimiento– los que identifican la presencia de anticuerpos, es decir, la respuesta inmunológica del cuerpo frente a la infección. Entre ellos, los más conocidos fueron fabricados por el equipo que lidera Andrea Gamarnik desde el Instituto Leloir y Conicet. Gracias a los desarrollos domésticos, hasta la fecha, se produjeron más de 500 mil test serológicos que son distribuidos en más de 70 instituciones de salud, a nivel nacional y provincial. Además de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, ya han recibido sus kits diversos centros de Chaco, Formosa, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Neuquén, Santa Cruz, Rio Negro, Chubut, Tucumán, Entre Ríos, San Luis y Tierra del Fuego. Más allá de las diferencias, ningún test reemplaza a otro sino que son complementarios. Todos, en conjunto y a varios niveles, componen la estrategia del gobierno argentino para frenar la pandemia en el país.

