Trabajadores de Vialidad denuncian abandono y precarización laboral

Operarios viales de la provincia de Salta denuncian que se incrementó su precarización laboral durante la pandemia. Se trata de 450 trabajadores que son contratados por 33 municipios a través de un convenio que tienen con la Dirección de Vialidad de la provincia, a cargo de Jorge Gonzalo Macedo.

En los primeros días de marzo, y después de días de acampe de los empleados, el Gobierno de Salta les había comunicado que iban a ser empleados desde la Dirección para que sus contratos dejen de depender de las gestiones municipales. Sin embargo, con la llegada del virus de la covid-19 los arreglos no se volvieron a retomar.

El delegado de los trabajadores, Daniel Mamaní, dijo a Salta/12 que la situación que están atravesando “es terrible”. “Continúan las condiciones de precarización” durante la pandemia y existe un “destrato mucho mayor”, afirmó.

Uno de los conflictos es por el pago de los sueldos. Mamaní dijo que a una parte de empleados les adeudan dos meses y que recién cobraron sus sueldos correspondiente a julio la semana pasada. “Se nos dijo que somos trabajadores esenciales, pero para el pago de nuestros salarios parece que no”, señaló.



Afirmó que el retraso tiene que ver exclusivamente con el envío del dinero de la Dirección de Vialidad a los municipios.

En tanto, el director de Vialidad de la provincia, Macedo, reconoció que existió una demora en el pago de julio, pero dijo que se debió a la pandemia y a la baja recaudación provincial. “Estamos tratando de solucionar para que el mes que viene no ocurra”, expresó.

En relación al reclamo público que hicieron los trabajadores en las redes sociales, el director sostuvo que “tienen razón” con respecto al atraso en los pagos, pero insistió en que se debe a que “es una situación que se fue de las manos” a causa de la crisis sanitaria.

A raíz del retraso salarial se presentaron diversos casos. Por un lado, están los jefes comunales que optan por tomar dinero de sus gestiones para solventar los sueldos y recuperar los gastos cuando Vialidad realice los depósitos. “Eso municipios podemos decir que están al día”, dijo Mamaní.

Por otro lado, está la situación que se da con aquellos intendentes que al no recibir los depósitos, no remiten los pagos a los trabajadores. “No tenemos fecha de cobro porque Vialidad nunca se acuerda y se demoran los depósitos”, manifestó el delegado. De acuerdo al convenio, los depósitos debieran hacerse en la segunda quincena de cada mes.

“Si algunos municipios no pagaran con fondos municipales todos los contratados estaríamos con dos meses de atraso en nuestros sueldos”, sostuvo.

Mamaní sumó al reclamo salarial las condiciones precarias en las que realizan sus trabajos. Aseguró que no les otorgan los elementos de trabajo necesarios, como herramientas y vestimenta; no poseen cobertura médica ni seguro de riesgo de trabajo. Además, de que no se cumplen los protocolos de cuidados correspondientes ante la situación socio sanitaria.

“Mis compañeros están siendo amenazados si no salen a trabajar”, manifestó. En ese sentido, dijo que los amedrentamientos van desde el descuento de días o cambio de personal. El delegado cuestionó que desde las gestiones municipales se les exige que vayan a trabajar, pero “incumplen todas las normas de seguridad” y “nos llevan a trabajar como si fuéramos ganado”.

Además, el delegado contó que son ellos mismos quienes se aprovisionan de los elementos de bio seguridad como alcohol en gel y barbijos. “Es desprotección total”, recriminó.

Un acuerdo sin cumplirse

En los primeros días de marzo, los trabajadores llevaron adelante un acampe frente a la Casa de Gobierno para pedir que sus contrataciones sean directas con la Dirección de Vialidad. El 12 de marzo, las autoridades accedieron al pedido.

Sin embargo, el avance en los acuerdos no se cumplió y tampoco se volvió a retomar el tema desde el Ejecutivo. No obstante, Macedo dijo a Salta/12 que “esa posibilidad está” y que se viene conversando con los distintos ministerios involucrados.

Al ser convenios de larga data y que las contrataciones dependen exclusivamente de los intendentes, el director dijo que “lamentablemente el sistema se fue modificando” y “eso fue haciendo que cosas que no se deberían hacer, se hagan como ahora”, en referencia a la falta de elementos de trabajo o garantías de seguridad.

“Estamos tratando de regular la situación y ver la manera de contratarlos”, afirmó. Y en esa línea, dijo que buscan garantizar que a los trabajadores “se les pague lo que está convenido y se les den las herramientas de trabajo, pero eso cae en la órbita del municipio porque son sus empleadores”, detalló.

Por su parte, Mamaní lamentó que el acuerdo de marzo no se cumpliera. "Lo único que queremos es que se termine esta falta de respeto a los trabajadores”, expresó. Recordó que los reclamos vienen desde 2016 en la gestión del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.