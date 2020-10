Llegó la respuesta inmediata desde la Nación

El gobernador Omar Perotti anunció ayer el desembarco de una brigada especial de la Policía Federal, que llegará fruto de un acuerdo con la Ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, que tendrá como principal objetivo prevenir y evitar el delito en Rosario. “La presencia del escuadrón de la recientemente creada Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI) de la Policía Federal viene a sumarse a las tareas de prevención del delito en Rosario, y ya se encuentran trabajando junto a nuestras fuerzas diagramando el despliegue de los operativos”, agregó.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, mantuvo una reunión remota con los representantes de la cartera de Seguridad nacional y de fuerzas federales y provinciales, con el fin de acordar el desembarco en Rosario del operativo FRI.

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Germán Montenegro, dijo que la gestión de Perotti recibió una policía diezmada en cantidad de agentes y con carencias de equipos indispensables para la tarea de control y prevención. "La policía provincial en Rosario tiene 110 patrulleros y mañana (por hoy) llega un primer lote de 24, y luego se irán incorporando hasta llegar a 50. Y el resto de los 220 vehículos adquiridos serán para el resto de la provincia", informó.

Montenegro detalló que “lo que se ha trabajado es el apoyo de las fuerzas federales en los despliegues recientes en función a los enfrentamientos que ha habido en Rosario".

La FRI de la Policía Federal, una modalidad nueva que desarrolló el Ministerio de Seguridad de la Nación y que ya está trabajando en provincia de Buenos Aires, "con muy buenos resultados”, según Montenegro, llegará el lunes a la ciudad.

“Paralelamente hemos tenido particularmente esta semana el paro de actividades de la gente control del municipio, esto implicó que la policía tenga que cubrir muchos más servicios”, aseguró el funcionario.

Montenegro explicó la singularidad del nuevo método al afirmar que los operativos no serán al azar sino que responderán a informaciones muy precisas de acuerdo al mapa delictivo. "No serán patrullajes aleatorios, al azar ni tampoco para demostrar figuradamente una presencia, sino que se focalizarán en determinados lugares y ajustados regularmente, es trabajar sobre base de información precisa y no despliegues eventuales", abundó.

Con relación al sentido de estos operativos, el funcionario contó que "tienen que ver con las derivaciones de delitos complejos, fundamentalmente el narcotráfico, porque como toda intervención preventiva intentamos contener situaciones que se van generando. Es sabido que las confrontaciones entre las bandas presentan mucha complejidad para prevenir porque tienen una lógica muy particular, y la idea es trabajar muy fino con la información que estamos actualizando permanentemente".

Montenegro dijo que la cantidad de los agentes federales que vendrán la semana próxima aún no está precisada: "Estamos en pleno análisis, lo que sí puedo confirmar es que en los próximos días ya estarán activos en Rosario".