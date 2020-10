Leopoldo Moreau advirtió acerca de los peligros de "deslegitimar la democracia"

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, criticó al senador nacional del PRO Esteban Bullrich por afirmar que había habido "fraude" en las Primarias de 2019, y consideró "ridícula" la denuncia dado que "esa última elección la controlaba su propio gobierno", el de Cambiemos.



"Además de parecerme ridícula, me parece peligroso que intentemos deslegitimar la democracia argentina. No hubo fraude, no habrá fraude, tuvimos la elección más limpia y transparente, como las anteriores", aseguró el legislador.

Además, advirtió que estas "voces de desestabilización" podrían desembocar en "situaciones oprobiosas" como la que le tocó atravesar a Bolivia con la renuncia forzada de Evo Morales, la "persecución" a los dirigentes de su partido político, y la autoproclamación de un Gobierno no elegido en las urnas como el de la presidenta interina de aquel país, Jeanine Añez.

"Para que no desemboquemos en situaciones como ésta donde esta persona se atribuye en nombre del pueblo boliviano facultades que no tiene porque no fue elegida por nadie sino impuesta por la fuerza, tenemos que tener cuidado cuando abrimos la boca en relación a temas sensibles de la Argentina", enfatizó.

En este marco, el diputado oficialista cuestionó a la presidenta de facto boliviana por su denuncia al Gobierno argentino ante las Naciones Unidas por haberle dado asilo a Evo Morales en el país: "Esta señora que ayer tuvo el tupe de condenar en Naciones Unidas al Gobierno argentino no sabe que tiene una historia por detrás que revela su carácter dictatorial. Se violaron embajadas diplomáticas".

"Ella no habla en nombre del pueblo boliviano. Agravió al pueblo argentino y sobre todo a las fuerzas democráticas de la Argentina que cada vez que gobernaron este país dieron asilo a todos aquellos que eran perseguidos por regímenes autoritarios o gobiernos dictatoriales", concluyó.