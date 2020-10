Cabandié apuntó a juez entrerriano

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, denunció ayer que los incendios en las islas continúan porque en seis meses el juez Federal de Entre Ríos, Daniel Alonso, no procesó ni detuvo a ningún responsable. "No sé si se le rompió la impresora, si se quedó sin birome, pero no tiene una actuación", ironizó el funcionario nacional, para luego señalar que "los brigadistas apagan el fuego y a los tres días vuelven a encenderlo". El ministro, quien llegó a Rosario para sobrevolar la zona junto a su par provincial, Erika Gonnet, dijo que "sin dudas, esto sigue por la connivencia, y el juez Alonso en horas puede resolverlo porque hace falta cruzar el catastro con la geolocalización del fuego. Tiene que detener a los que están haciéndolo y se acabó, no van a prender más". Cabandié señaló que en la causa que instruye la justicia entrerriana hay 12 imputados, pero "en su mayoría son isleños que los productores les pagan para que incendien".

A su llegada a la ciudad, y acompañado por la ministra Gonnet, Cabandié apuntó sus críticas al juez Federal de Entre Ríos, Daniel Alonso, por no avanzar en la investigación de los propietarios de terrenos imputados por la quema de pastizales en la zona de islas. "El fuego es continuo y hace seis meses que esto sucede", dijo el funcionario. "Nosotros no tenemos la potestad ni la competencia para detener, imputar ni procesar a los que queman. Lo llamativo es que hace seis meses que hay fuego y la justicia no tiene a ningún procesado ni detenido", agregó.

Según Cabandié, "la respuesta la que tiene que dar el intendente de Victoria, (Domingo) Maiocco, que tiene cientos de hectáreas en las islas. El lo ha negado pero en algunos portales está la información, igual que los Baggio, el ex ministro de Economía del menemismo, Roque Fernández; igual que los Reggiardo, que otros candidatos a concejales de Cambiemos, un ex senador del PJ de la provincia de Entre Ríos. Como dijo el Presidente en Gaboto hace pocos días, esto no puede pasar".

Además, Cabandié señaló que "dos magistrados de la Corte Suprema de la Nación tienen una altísima formación académica ambiental, (Horacio) Rosatti y (Ricardo) Lorenzetti. Los dos son de la provincia de Santa Fe. La Corte ha tenido una resolución instando a los gobiernos a trabajar, por eso le pedimos a estos dos magistrados que soliciten al juez Federal Alonso que actúe y resuelva. El Fiscal ya se lo ha pedido públicamente a la Corte".

El ministro dijo que los incendios se producen para arrasar con pajonales y avanzar para tener más lugar para ganado. "Hace 20 años, el ganado del continente se trasladó a las islas. Los informes del Senasa dan cuanta de cientos de cabezas de ganado en las islas. Si no empezamos a poner los puntos sobres las íes en términos de construir productividad sostenible va a ser muy difícil porque acá estamos atentando contra un humedal tan importante para la regulación del aire, del agua, para preservar biodiversidad", advirtió Cabandié.

Por otra parte, Cabandié ennumeró las acciones de la cartera que conduce desde marzo, como el reinicio del PIECAS, desarticulado en los últimos 4 años, la propuesta de área protegida para preservar la fauna y flora del humedal, que no tuvo el visto bueno de Entre Ríos, y los faros de conservación. "Son entre 17 y 20 millones de pesos diarios lo que le cuesta a la Nación apagar los incendios, más lo que destina Santa Fe", precisó.

En ese sentido, la ministra Gonnet, luego de resaltar la colaboración del gobierno nacional para combatir los incendios en la zona de islas, dijo que "se apaga el fuego, pero el problema es otro", y se preguntó: ¿cuándo va a haber alguien que pague por estos daños y sus consecuencias?". La ministra señaló que a pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se suceden las reuniones semanales del Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS. "nosotros semanalmente podemos dar cuenta de lo que hacemos, y estamos sentados porque la Corte nos sentó en un comité, pero queremos saber qué está haciendo la justicia", cuestionó.