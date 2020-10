Nicaragua: caravana feminista por las violencias contra niñas y mujeres

"No queremos seguir contando cifras de muertes" es el clamor de la colectiva Grupo de Acción Feminista, que realizó la "Caravana por las Niñas" en las principales calles de Managua, exigiendo el cese de los femicidios y violaciones. La consigna “Las niñas no se tocan, no se violan, visibiliza también denuncias y estadísticas de las organizaciones de derechos humanos que registran más de 57 femicidios en lo que va de 2020, de los cuales siete corresponden a menores de edad, y 45 intentos de femicidio. “En menos de 24 horas, tres mujeres han sido asesinadas en manos de hombres -denuncian en un comunicado-, y en las últimas dos semanas, niñas en distintas zonas del país han sido víctimas de violencia sexual y asesinadas por la violencia machista.”



ESTADOS UNIDOS

La favorita antiderechos

Cuando aún no se asimila la noticia del fallecimiento de la icónica jueza feminista y defensora de los derechos civiles, Ruth Bader Ginsburg, una conservadora católica devota y férrea militante contra el derecho al aborto podría reemplazarla en la Corte Suprema. Amy Coney Barrett, jueza de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Chicago, sería la gran favorita de Donald Trump, y hasta se llegó a jugar con la idea de futura compañera de fórmula para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

ESPAÑA

Sin red de protección

Las víctimas extranjeras de trata no reciben coberturas institucionales adecuadas y la Unidad de Extranjería de la fiscalía encargada del Seguimiento del Delito de Trata de Seres Humanos sólo investiga en aquellos casos “en los que no es posible dudar racionalmente” de las víctimas, reveló un informe de EFE en la semana Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Sólo en 2017, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (Citco) detectó más de 10.000 víctimas en riesgo de trata.