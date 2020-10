Litto Nebbia: "Este nuevo disco tiene algo de milagro"

A Litto Nebbia le dieron el premio Gardel en el rubro “Mejor álbum de canción de autor”. Lo agradece cordialmente, pero no más que eso. No le quita el sueño, ni nada que se le parezca. “Cualquier premio o reconocimiento por tu tarea es siempre un halago inspirador”, responde respetuoso pero escueto ante PáginaI12. Luego exterioriza una posición que, de cierta manera, explica su moderación. “El tema es que no tengo demasiadas expectativas cuando el premio compite con otros artistas. Pero, bueno, esta vez hemos sido elegidos y se agradece. No sé… me emocionó mucho, por ejemplo, cuando me nombraron ciudadano ilustre de Rosario y al poco tiempo, también de Buenos Aires”. Punto. Es todo lo que dice el músico rosarino sobre el tema premios y reconocimientos. Tal vez lo más nutritivo sea entonces virar la atención hacia la canción que motivó el lauro: "Solo se trata de vivir".



Clasicazo de la larga obra de Nebbia, fue compuesto en 1979 en San Luis Potosí, estado de México en que el músicos residía por entonces para estar lo más lejos posible de la dictadura cívico-militar argentina. El año de su creación figura en la contratapa del vinilo epónimo que contiene la versión en estudio, y así también lo recuerda la edición de un nuevo disco –el que motivó el Gardel-- que incluye el registro de la primera versión en vivo. Tal fue el 18 de noviembre de 1979 en la Universidad de Aguascalientes. “Digamos que este nuevo disco tiene algo de ´milagro´, porque tuve la suerte de que se haya conservado esa versión del tema que le da título. Pasó que a nuestro amigo rosarino Fabio Rodriguez, en uno de sus viajes, se le ocurrió pasar por ahí a conocer, y se encontró con esta sorpresa. Tenían el recital completo de esa noche, y le obsequiaron una copia. Es así… nunca sabés la vida que va a tener una canción, qué suerte, qué camino", detalla el músico, acerca de la nueva --y vieja-- buena.

“Celebro cuarenta años de haber escrito este tema que ha llegado al corazón de tanta gente. La verdad es que nunca en mi vida pensé que podía encontrar la versión tocada a las pocas horas de haberla escrito. Muchos menos de esa época, en que no existían los adelantos tecnológicos de hoy”, se extiende Litto, sobre texto y contexto de la grabación en vivo de “Solo se trata de vivir”, cuya réplica en estudio fue publicada en el disco epónimo. Tremendo trabajo aquel que, excepto esta canción y “Vivir en distintos barrios”, don Félix grabó en los Ary Estudios, de México, en diciembre de 1981. Las dos excepciones, en cambio, fueron registradas en febrero de 1980, en el Unique Recording Studios, de Nueva York.

“Si bien todos los álbumes ocupan un lugar, Solo se trata… es muy importante para mí. El motivo es que tiene una carga ´fuera de casa´ que es muy importante para la época, y también para el recuerdo”, refiere el músico, acerca del trabajo cuyo vinilo original –el decimoséptimo de su devenir solista hasta entonces— traía nueve canciones: cuatro en el lado uno, y el resto en el dos. Entre las destacadas, además de “Solo se trata…”, claro, figuran la hermosa “Canción del horizonte”, una nueva versión de “Si no son más de las tres (el Bohemio)”, “Gente que no sabe lo que quiere”, y ese sorprendente guiño instrumental a Astor Piazzolla, llamado “Retrato de Piazzolla”.

El futuro cercano de Nebbia, en tanto, pasa por otro disco que ya tiene título (Nunca encontraré una casa como la que hay en mi) y piensa publicar en marzo del año próximo. “Le puse así porque es un hallazgo de una canción inédita que encontré del año 1977. Me pareció, además del rescate del tema, que el título es perfecto para estos tiempos que estamos viviendo… la gran mayoría de los temas fueron escritos ahora, en este encierro”. Por lo demás, sus últimos días de cara al sol los atravesó precisamente en México, donde viajó con su mujer Alex con el fin de presentar el disco que motivó el Gardel. “Tambien asistimos a la feria del libro de Monterrey, donde publicaron uno de mis libros. Después, por supuesto se suspendió todo lo que teníamos programado hacer: el evento del Lollapalooza, y un concierto en Perú, cuyo fin era celebrar y compartir música con el mitológico grupo El polen”, detalla Nebbia. “También íbamos a hacer nuevamente España, y presentar el nuevo álbum en el Coliseo… pero, bueno, veremos qué pasa. Por lo pronto, hay que tener paciencia y mucha fortaleza espiritual”.

--A propósito, ¿cómo piloteás la tormenta que profundizó la pandemia?

--Bien… como siempre escribiendo muchas canciones. Leyendo, viendo demasiadas películas, y grabando algunas cositas con músicos amigos, muy laboriosamente. La cuestión nos obliga a enviarnos partes de temas entre nosotros, ya que lógicamente no nos podemos encontrar libremente en una sala.

--¿Con qué nivel de preocupación ves los comportamientos sociales en medio del padecimiento?

--No entiendo a los que no se cuidan porque además de poder joderse, también pueden embromar a los demás. A su vez, me da mucha pena la gente que por una cuestión económica o de locación, la pasa muy mal. Ojalá el cielo quiera, se vaya solucionando.

Otra de las novedades en el imparable y prolífico universo Nebbia es la flamante publicación, editorial Octubre mediante, del libro “The British Invasion y la música beat de los 60 en USA”, escrito por el músico, y por el periodista Marcelo Gobello. Además de sus interesantes páginas, el trabajo incluye dos discos con cuarenta y seis versiones inéditas de temas clásicos de la música beat inglesa y estadounidense de los sesenta, a cargo del mismo Litto, además de Los Reyes del Falsete, La Perla irregular, Pez, Los Shakers, Los Gatos Salvajes, Los Mockers, Los Pels, Los Mersey Mustards, Gonzalo Aloras y Leo García. “Se me ocurrió lo de hacer este libro porque lo primero que hice, como siempre, fue grabar canciones que tenía ganas de cantar… canciones de mi adolescencia que escuchaba mucho en Rosario; temas de los Hollies, de los Zombies, de Manfred Mann, etc, que perduran por su estilo y su melodía”, cuenta Litto en su facebook. “Cuando terminé de grabar los discos dije ´que haría falta, ahora´… bueno, un disco que explique los discos”. Pues eso fue lo que hizo.