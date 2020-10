Advierten que no se debe solicitar plasma de manera personal

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se informó que este viernes se notificaron 303 casos nuevos de coronavirus, para acumular un total de 10.401 contagios confirmados, de los cuales se recuperaron 7.019, o sea, el 67% de los contagiados.

Además, se indicó que hay 173 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 101 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos que registra Salud suman 234, si bien se estima que el número real supera ampliamente la cifra oficial.



Desde la cartera sanitaria se volvió a advertir que el tratamiento con plasma a pacientes con la covid-19 se realiza de acuerdo con los parámetros de inclusión en el protocolo de uso de esta terapia alternativa. Asimismo, se indicó que los pedidos los efectúan los hospitales o sanatorios privados directamente al Centro Regional de Hemoterapia, que es el único establecimiento autorizado para la recolección y administración de plasma de personas que han superado la enfermedad.

"Los pacientes, familiares o allegados no deben solicitar donantes de plasma, ni encargarse de conseguirlo personalmente como forma de autoprescripción", dijo Betina Saracino, directora del Centro Regional de Hemoterapia. La funcionaria aclaró que “la solicitud de plasma a través de las redes sociales no es el mecanismo adecuado”. También puso enfasis en que una persona no dona para otra específicamente, sino que “dona al sistema”.

Saracino añadió que "Salta viene con una respuesta muy buena en cuanto a la donación, lo que nos permite tener una buena disponibilidad. Diariamente, estamos entregando un promedio de 10 unidades”.

Los números

En el departamento Capital se registraron 180 casos nuevos para acumular 5.384; Orán registró 31 nuevos contaios para sumar 1.545; hubo 22 positivos en General Güemes, para acumular 631; en Cerrillos se registraron 16 casos para acumular 336; en Anta fueron 9 casos nuevos y ya suman 75. En Chicoana, General San Martín y Rosario de Lerma se registraron 8 casos, para sumar 78, 1.412, y 265, respectivamente.

En el departamento Los Andes al igual que en Cafayate se registraron 4 casos nuevos para acumular 113 y 33 casos, respectivamente. En La Viña hubo 2 positivos nuevos para sumar 55. En Cachi y Metán se detectó un solo caso en cada lugar para sumar 10 y 91.