Stefano Domenicali: La Fórmula 1 tiene nuevo CEO

La Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo, designó este viernes al italiano Stefano Domenicali como su nuevo director ejecutivo en reemplazo del estadounidense Chase Carey a partir del 1° de enero del año próximo.



Domenicali, de 55 años, inició su carrera en la escudería Ferrari en 1991, fue su director deportivo entre 2008 y 2014, luego lideró proyectos comerciales en la firma alemana Audi y en 2016 se unió a Lamborghini como CEO.



En ese mismo lapso, ejerció la presidencia de la Comisión de Monoplazas de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que regula la Fórmula 1. "Estoy muy feliz de unirme a la organización de la Fórmula 1, un deporte en el que he estado toda mi vida. Nací en Imola y vivo en Monza", señaló Domenicali en declaraciones de prensa.



"Espero poder conectar con los equipos, promotores, patrocinadores y los muchos socios de la Fórmula 1 a medida que continuamos impulsando el negocio. Los últimos seis años en Audi y luego liderando a Lamborghini me han dado una perspectiva más amplia y la experiencia que aportaré a la Fórmula 1", aseguró.



El italiano reemplazará al estadounidense Carey, que asumió la dirección en enero de 2017 cuando el consorcio Liberty Media compró los derechos comerciales de la categoría. El desembarco de la compañía norteamericana puso fin a la gestión del británico Bernie Ecclestone, que era jefe de la F1 desde 1978.



Carey, por su parte, comentó que "ha sido un honor liderar la Fórmula 1, un deporte verdaderamente global con un pasado histórico en los últimos setenta años". "Estoy seguro de que hemos construido una base sólida para que el negocio crezca a largo plazo. Ha sido una aventura y he disfrutado trabajando con los equipos, la FIA y todos nuestros socios. Espero seguir involucrado y apoyar a Stefano mientras toma el volante", aseguró el dirigente de origen irlandés, que seguirá en la categoría pero con un cargo no ejecutivo.



Por último, Greg Maffei, presidente y CEO de Liberty Media, agradeció el aporte de Carey y dio la bienvenida al nuevo director: "Chase ha hecho un trabajo fenomenal liderando la F1 y estamos emocionados por la llegada de Stefano, que trae una rica historia de éxitos en la F1 en Ferrari y en la industria automotriz en general"