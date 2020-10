Marcelo Gómez: "Pasé dos días que sentía que me moría"

El entrenador Marcelo "Negro" Gómez, formador de Juan Martín del Potro, contó en una entrevista con La Voz de Tandil, su experiencia con el coronavirus que contrajo y lo tuvo internado durante más de una semana en un centro de salud. "Soy una persona fuerte y que me considero sano y que no he tenido enfermedades. Sin embargo, me pegó de una manera muy dura y la pase muy feo internado; no se lo recomiendo a nadie y solamente les digo que se cuiden", comentó.

"Pase dos días en los que sentía que me moría, ya que estaba con mucha fiebre, dolor de cuerpo y un decaimiento total. No tenía fuerza pero de a poco con el correr de los días fue evolucionando. Fue muy duro todo lo que me tocó vivir. No es una simple gripe que llega y se te pasa. A mi me tocó algo muy duro y se de muchas personas sanas que también la pasaron", agregó.



Por último, con respecto a sus sensaciones sobre la posibilidad de haber contagiado a otras personas, Gómez remarcó: "Sentir que podes contagiar a alguien y que podes lastimar a otra persona es muy duro. Lo mismo que te pasa a vos lo puede vivir otro. Es un virus muy malo y todos los que están cerca tuyo pueden contagiarse (...) La gente tiene que tomar conciencia de que este virus es muy complejo".

El reconocido entrenador cerró su diálogo con el medio tandilense agradeciendo al personal de saludo que lo atendió en el Santatorio Tandil. "Sinceramente quiero agradecerle a las enfermeras, terapistas y médicos por el trabajo que hicieron. Me atendieron muy bien, como lo hacen con todas las personas que estaban internadas".