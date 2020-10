De All Boys y Atlanta al astillero Río Santiago 

Hernán Pedraza, ex futbolista de All Boys y Atlanta, actual empleado del astillero Río Santiago, dialogó con el programa radial Jugada de Memoria, y explicó que durante su paso por el fútbol le tocó vivir experiencias en donde lo amenazaron con armas de fuego.



"Los barras tienen sus negocios y manejan más que los dirigentes. En Atlanta se nos metieron en el vestuario y me pusieron un revolver en la cabeza. En All Boys también tuvo ese tipo de problemas, por eso me fui. Ojalá se pueda cambiar esa operatoria para el bien del ascenso", aclaró Pedraza.

"De All Boys tengo un gran recuerdo en lo deportivo, teníamos un grupo lindo. Se entrenaba muy bien, y llegamos a pelear un ascenso a la B Nacional", comentó Pedraza, hijo de Hugo, quien se desempeñó en Estudiantes y Gimnasia La Plata, América de Cali, entre otros.

"Perdí a mi viejo -agregó- siendo muy joven, y en ese momento quise dejar todo, pero mi vieja y mis hermanas me apoyaron para que siga adelante".



Pedraza se desempeña ahora como empleado del astillero, en el cual ingresó a trabajar por intermedio de su amigo Hugo Ponce. "El me ayudó mucho para ingresar, y ahora estoy esperando que las cosas cambien y se pueda acomodar todo. El gobierno anterior intentó cerrar el astillero a toda costa. Nos atacaron mucho", aclaró el protagonista.