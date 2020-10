Considerada como la peor película de la historia por el también peor director Ed Wood, una raza extraterrestre ve a los humanos como enemigos naturales por idear cosas como la bomba atómica y la "solaronita", un explosivo que destruirá el sol y el resto de la galaxia. Deciden así acabar con nosotros. ¿Cómo? Con el Plan 9, revivir a todos los fallecidos de la Tierra y que asesinen a los vivos.

Cualquier profesional de la imagen sabe que para entender hay que mirar todo, el bueno y el mal cine. Este es un ejemplo para analizar cómo con un presupuesto de 60 mil dólares, se les pudieron haber escapado a Ed Wood detalles técnicos como filmar una escena de noche y que el cuadro siguiente sea de día, poseer un decorado que no disimula o actores robots.

Me gusta pensar que lo excéntrico, aportar al cuadro la primera toma o la no estética, es parte de su arte, y no apto para ostentosos connaisseurs. Pero seguro lo explica mejor Johnny Depp en el biopic de Tim Burton, Ed Wood (1994) cuando en la ficción le responde a dos de los productores que el cineasta consiguió para llevar a cabo el rodaje: “El cine trata de lo general y no de los pequeños detalles”. ¿O no ha oído hablar de la suspensión de la incredulidad?”

Plan 9 del espacio exterior ((1957) por qubit.tv