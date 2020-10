Scaloni adelantó 5 nombres para la convocatoria del fútbol local

Los arqueros Franco Armani y Esteban Andrada; los defensores Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta; y el delantero Eduardo Salvio estarán entre los citados para la doble fecha inicial de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, adelantó este viernes el DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni.



"Andrada, Armani, Montiel, Martínez Quarta y Salvio estarán con nosotros", dijo Scaloni en diálogo con Radio Rivadavia, y agregó: "Están claros los jugadores que vamos a convocar del medio local. Son los que venimos llamando, jugadores muy valiosos. Hay otros que también estamos siguiendo de cerca".



De los cinco adelantados por el seleccionador argentino, tres son de River (Armani, Montiel y Martínez Quarta) y dos de Boca (Andrada y Salvio).



"Cuando armamos la lista, la hacemos en base a lo que creemos que nos hace falta. Cada fecha es diferente y puede variar", dijo Scaloni, que contó además que la AFA intentará traer a todos los citados del fútbol de Europa en "un solo vuelo chárter"; y que la idea es que lleguen "el lunes 5 (de octubre) a última hora".



"El martes haremos el único entrenamiento importante y el miércoles algo de pelota parada. El jueves hay que jugar. En los entrenamientos no vamos a ver nada, el equipo y la base la tenemos clara. Los que están ahora son los que pensamos que han aprovechado bien su oportunidad antes", explicó.



Finalmente, y sobre la posibilidad de contar con el astro Lionel Messi, Scaloni apuntó: "Es muy bueno poder contar con Leo. En los dos últimos partidos encontramos una manera en que todos están cómodos. No podemos estar pendientes a que él frote siempre la lámpara".



"Cada vez que viene a la Selección lo noto bien, lo noto feliz. Lo del Barcelona lo dejamos aparte, no nos involucra. Cuando está con nosotros lo vemos contento", concluyó.



Argentina debutará en las Eliminatorias el jueves 8 de octubre de local ante Ecuador y cinco días después visitará a Bolivia.