La reflexión de Viggo Mortensen sobre la pandemia: "La sanidad pública no se puede manejar como una empresa"

El actor estadounidense Viggo Mortensen recibió esta semana el Premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y aprovechó para dejar un fuerte mensaje sobre la pandemia: "La sanidad pública no se puede manejar como si fuera una empresa".



Mortensen, que reside desde hace años en Madrid, resaltó que es necesario dejar de ver a la salud como un negocio, ya que "no puede ser una cosa que está justo al límite siempre. Que tenemos el equipamiento y el personal suficiente para que esto funcione y dé un poco de dinero y no se qué. No se trata de eso".

"Cualquier crisis sanitaria como hemos visto desborda lo poco que hay. No se puede quedar uno ahí sin margen. Hay que tener mucho de todo, mucha gente, hay que invertir en eso", expresó en diálogo con medios internacionales.

Y agregó: "Ni la sanidad, ni la educación, ni el cuidado de los mayores puede ser tatado como cualquier otra empresa, cualquier otro negocio. Espero que hayamos aprendido eso".

En el marco la presentación como director de "Falling", un drama familiar que aborda temas como la memoria, la dificultad de comunicarse y el cuidado de los mayores, el actor opinó que "vivimos una primavera negra en la que han florecido todo tipo de políticos que juegan a ser pirómanos y bomberos a la vez".

Sobre este punto, explicó que los políticos "primero crean ellos los problemas con sus propuestas simples y descabelladas, y luego se ofrecen a solucionar lo que ellos han creado con fórmulas absurdas".

"Es el momento de decidir si queremos tener unos líderes políticos que se dejan llevar por la tentación de lo fácil y del lenguaje ofensivo, o de líderes que quieran hacer un trabajo colectivo". Y ahí, de momento, lo deja", manifestó.

En relación a cómo está transitando la pandemia, reveló que reanudó contacto con muchos amigos y familiares con los que no hablaba hace muho tiempo. Y destacó: "Me sentí afortunado por tener techo, comida y salud después de todo".



Mortensen se convirtió en estrella mundial por el personaje de Aragorn de "The Lord of the Rings". También ha sido el Capitán Alatriste, ha protagonizado películas de David Cronenberg como "Eastern promises" o "A history of violence" y la última vez que estuvo nominado al Oscar fue hace dos años por "Green Book".