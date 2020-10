"Arrancamos lentos" 

"Me sentí cómodo, jugué sin problemas", destacó Ignacio Scocco, autor del gol del empate de Newell's en su vuelta al Coloso del Parque. El ídolo que regresó al parque Independencia mostró toda su calidad y, junto a Maxi Rodríguez, mostró muy buena condición física. "Sabíamos que era un amistoso e íbamos a cometer errores. Hay que prepararse para el inicio del torneo. Arrancamos dormidos, lentos, pero es lógico por el tiempo que estuvimos parados, por una pretemporada larga. Fuimos mejorando durante el partido y eso es lo importante. Hay que mirar el funcionamiento", analizó Scocco al finalizar el encuentro en diálogo con TNT Sports.

"Tuvimos tiempo para trabajar de esa forma de juego que mostramos en la parte táctica. Pero con los partidos y entrenamientos irá apareciendo el funcionando que queremos. Me sentí cómodo en el partido", destacó el goleador. Scocco se movió con libertad en el frente de ataque y no dudó en tomar la pelota ante la sanción del penal. "No lo habíamos hablado con Maxi Rodríguez el tema del penal. Venía pateando él. Pero le pregunté y me dijo que sí", admitió Scocco.

El segundo partido de los leprosos serán el sábado, posiblemente ante Patronato, también en el Coloso, y con televisación. El tercer y último amistoso será otra vez con Unión, aunque en el 15 de Abril, previo el inicio de la Liga Profesional.