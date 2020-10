Nadia Podoroska: "Me enfoco en los procesos y en el día a día"

Catorce años y nueve meses tenía Nadia Podoroska cuando se convirtió en la tercera argentina más joven en conseguir puntos profesionales. Glorioso podio que comparte con los grandes nombres del tenis local: Gisela Dulko y Gabriela Sabatini. Ahora la Rusita, cuyo apellido en verdad es de origen ucraniano, está lista para un nuevo desafío porque la victoria del viernes frente a la china Xinyu Wang (145º del ranking WTA) por 6-2 y 6-4 en la instancia final de Qualy le dio el pase al main draw de Roland Garros (debutó este domingo con un triunfo por 6-2 y 6-1 ante la belga Greet Minnen). “Intento no darle tanta importancia al resultado y enfocarme siempre en el proceso y el trabajo del día a día”, dice desde París Podoroska, quien ya jugó un cuadro principal de Grand Slam en el US Open 2016. Después de eso, las lesiones pospusieron los sueños de la joven formada en el Club Atlético Fisherton de Rosario, hasta este presente muy cerca del Top 100.

–La semana pasada lograste el título más grande de tu carrera ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando terminó ese partido?

–Lo primero fue la alegría de haber conseguido el título y después la sensación que me quedó es lo que vengo sintiendo hace semanas. Es un cambio y un proceso que estoy viviendo hace un tiempo, en donde me siento mejor conmigo misma fuera y dentro de la cancha, tengo más seguridad y más herramientas.

–Alcanzaste el puesto número 130 en el ranking. ¿Estás atenta a eso?

–No, casi no lo miro. Trato de concentrarme en jugar semana a semana, hacer lo mejor que pueda y mejorar los aspectos del tenis. El ranking es una consecuencia de mi trabajo.

–Después de ganarle la final del ITF W60 a la española Cristina Bucsa, dijiste en una entrevista que estabas contenta pero que no habías jugado tu mejor tenis.

–Me refería a que por los nervios y la tensión del partido no me sentí tan suelta como otras veces. La semana anterior había jugado en Praga y pude hacer más diferencia con la actitud, el tranquilizarme un poco y soltar los nervios. No me sentí cómoda jugando pero obviamente que, al ganar un torneo como ese, jugué bien.

Roland Garros 2020 contará con importantes novedades, empezando por la nueva imagen de la mítica pista Philippe-Chatrier: el complejo deportivo de la capital francesa estrenará su techo retráctil en una edición que lógicamente está signada por las medidas de seguridad en torno a la pandemia. “Los protocolos son bastante estrictos. Se trata de hacer una especie de burbuja y sólo nos podemos mover en el hotel, en la transportación oficial y en el club. Todo el mundo que esté en el torneo debe estar dentro de esa burbuja”, repasa la tenista de 23 años que se hizo un test al llegar y tuvo que esperar el resultado negativo para empezar a entrenar.

–¿Te imaginás los Juegos Olímpicos del año que viene en este contexto?

–La verdad que no pienso mucho en eso, falta bastante y estamos en esta situación de pandemia que nos excede completamente. Llegado el momento se va a poder tener un panorama más completo. Obviamente me genera mucha ilusión que se puedan hacer y poder ir, pero de no ser así me tendré que preparar para el siguiente.

–Estás en un gran momento. ¿Te tocó también una mala racha donde te replanteaste todo?

–No, por suerte nunca he llegado a un punto extremo, siempre recibí mucha ayuda de parte de mi equipo y de mi gente. Sí hubo un punto de inflexión que fue el año pasado en los Juegos Panamericanos; ahí empecé a tener un poco más de discusión y al lograr la clasificación a los juegos recibí apoyo del ENARD. Todo eso me ha ayudado a continuar con mi carrera.

–¿Qué significó para vos el apoyo de Gabriela Sabatini?

–Gaby siempre está presente en todo acontecimiento, está a la orden del día con todos los deportes, eso habla del tipo de persona que es. Para mí es muy motivante que ella esté pendiente de los resultados y de cómo me va, no sólo en esta etapa en la que me está yendo bien; en 2018, cuando estaba volviendo de una lesión y hacía ocho meses que no competía, también recibí un mensaje de aliento.

–¿Cómo ves al tenis femenino en Argentina?

–Todavía hay mucha diferencia entre las facilidades y las oportunidades que pueden tener los hombres con respecto a las mujeres, entonces creo que hay que trabajarlo para que haya un poco más de igualdad.

–¿Creés que se está trabajando?

–Sí, con esta nueva dirigencia de la Asociación está habiendo pequeños cambios y el contexto del feminismo ayuda, pero aún hay mucho por hacer. No veo un cambio sustancial importante.

–¿Qué mensaje les darías a las nenas que quieren jugar al tenis?

–Que el tenis es un deporte muy lindo y que no se olviden nunca que no deja de ser un juego. Es un deporte que te abre muchas puertas, poder viajar afuera, conocer muchísima gente y te permite una linda calidad de vida. Y que lo hagan siempre en la medida que lo disfruten.

*Florencia Pereiro, Sofía Martinez, Ornella Sersale, Lucrecia Álvarez.